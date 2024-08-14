В Тюменской области отца лишили выплат за погибшего на СВО сына

15 августа 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Военный погиб на СВО, а отец даже не приехал на его похороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области суд лишил отца погибшего на СВО военного социальных выплат, которые положены родным после смерти бойца. Иск с таким требованием подали мать и жена усопшего. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Казанском районе в суд обратились мать и супруга военнослужащего, погибшего в ходе проведения СВО. Ответчик приходится ему отцом. Как утверждали женщины, мужчина не имел право на выплаты за погибшего сына, так как он не исполнял родительские обязанности, не общался с ребенком, не интересовался его судьбой и не содержал материально, а после смерти даже не приехал на похороны», — рассказали в суде. Ответчик утверждал, что все же имел связь с ребенком. Он рассказал, что после развода с супругой, когда сыну было три года, уехал жить к своим родителям. И, пока мальчик еще не был совершеннолетним, он один раз на пять месяцев приезжал к своим бабушке и дедушке, где и общался с папой. Также отец уверял, что передавал сыну подарки, однако что именно и когда — пояснить не смог. Суд посчитал, что такое поведение недостаточно для того, чтобы признать тюменца ответственным родителем. Отца лишили права на страховые выплаты и меры социальной поддержки, на которые он мог претендовать в связи со смертью сына на СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области суд лишил отца погибшего на СВО военного социальных выплат, которые положены родным после смерти бойца. Иск с таким требованием подали мать и жена усопшего. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Казанском районе в суд обратились мать и супруга военнослужащего, погибшего в ходе проведения СВО. Ответчик приходится ему отцом. Как утверждали женщины, мужчина не имел право на выплаты за погибшего сына, так как он не исполнял родительские обязанности, не общался с ребенком, не интересовался его судьбой и не содержал материально, а после смерти даже не приехал на похороны», — рассказали в суде. Ответчик утверждал, что все же имел связь с ребенком. Он рассказал, что после развода с супругой, когда сыну было три года, уехал жить к своим родителям. И, пока мальчик еще не был совершеннолетним, он один раз на пять месяцев приезжал к своим бабушке и дедушке, где и общался с папой. Также отец уверял, что передавал сыну подарки, однако что именно и когда — пояснить не смог. Суд посчитал, что такое поведение недостаточно для того, чтобы признать тюменца ответственным родителем. Отца лишили права на страховые выплаты и меры социальной поддержки, на которые он мог претендовать в связи со смертью сына на СВО.