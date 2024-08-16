«Это чудо»: котенок Мася последним вышел из-под завалов в Нижнем Тагиле

Последним, кто вылез из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, был котенок Мася. Его хозяев удалось найти. Скоро питомец вернется в семью, и его первым запустят в новую квартиру — на счастье. Об этом URA.RU рассказал Ринат Хусяинов, выживший с женой в обрушении пятиэтажки.
«Мася вышла из-под завалов сама, последней — она там как будто ждала чего-то. Вылезла, подошла к милиционеру, он передал ее волонтерам, а позже мне сестра показала фото кошки — не ваша ли? Я говорю — конечно, наша! Она у нас трехцветная, дикошарая. Сначала была в ветклинике, сейчас на передержке, но мы ее заберем. И первой запустим в новую квартиру — на счастье», — пообещал мужчина.
Мася немного пострадала во время обрушения: ей пришлось ампутировать часть хвоста. Но то, что 4-месячный котенок выжил и сам нашел путь среди обломков, — чудо: так считают и хозяева, и ветеринары клиники «Айболит», куда позвонил корреспондент.
Обрушение пятиэтажки в Нижнем Тагиле произошло 1 августа. Причиной называют взрыв бытового газа. Десять человек погибли, из них пятеро детей. Подозреваемыми в халатности, которая привела к беде, стали три газовика. Подробнее о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU.
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