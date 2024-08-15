На переправе «Салехард — Лабытнанги» начали работать пять паромов

Пять паромов будут перевозить людей несмотря на ветер
Паромы на переправе между городами Салехард и Лабытнанги будут перевозить пассажиров и легковые автомобили. Пробный рейс назначен на 16:00, далее — по наполнению, об этом диспетчер переправы рассказал URA.RU.
«Сейчас будут работать пять паромов без расписания, перевозить будут пассажиров и легковые автомобили. Пробный рейс запланирован на 16:00», — сообщил диспетчер на паромной переправе «Салехард — Лабытнанги» корреспонденту URA.RU.
Ранее редакция сообщила, что переправа между городами Салехард и Лабытнанги временно прекратила работу. Переправу закрыли из-за сильного ветра.
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