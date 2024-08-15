15 августа 2024

На переправе «Салехард — Лабытнанги» начали работать пять паромов

Паромы на переправе между Салехардом и Лабытнанги начали перевозить пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пять паромов будут перевозить людей несмотря на ветер
Пять паромов будут перевозить людей несмотря на ветер Фото:

Паромы на переправе между городами Салехард и Лабытнанги будут перевозить пассажиров и легковые автомобили. Пробный рейс назначен на 16:00, далее — по наполнению, об этом диспетчер переправы рассказал URA.RU.

«Сейчас будут работать пять паромов без расписания, перевозить будут пассажиров и легковые автомобили. Пробный рейс запланирован на 16:00», — сообщил диспетчер на паромной переправе «Салехард — Лабытнанги» корреспонденту URA.RU.

Ранее редакция сообщила, что переправа между городами Салехард и Лабытнанги временно прекратила работу. Переправу закрыли из-за сильного ветра.

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Паромы на переправе между городами Салехард и Лабытнанги будут перевозить пассажиров и легковые автомобили. Пробный рейс назначен на 16:00, далее — по наполнению, об этом диспетчер переправы рассказал URA.RU. «Сейчас будут работать пять паромов без расписания, перевозить будут пассажиров и легковые автомобили. Пробный рейс запланирован на 16:00», — сообщил диспетчер на паромной переправе «Салехард — Лабытнанги» корреспонденту URA.RU. Ранее редакция сообщила, что переправа между городами Салехард и Лабытнанги временно прекратила работу. Переправу закрыли из-за сильного ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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