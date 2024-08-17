17 августа 2024
16 августа 2024

Сдавший ЕГЭ на 100 баллов выпускник из Кургана Бондаренко поступил в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен в гимназии № 47. Екатеринбург, ручка, паспорт, егэ, калькулятор
Курганец подтвердил знание школьной программы на экзаменах Фото:

Выпускник курганской гимназии №47 Андрей Бондаренко, получивший 100 баллов на ЕГЭ по физике и математике, поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). Он рассказал, что будет учиться в Физтех-школе прикладной математики и информатики по программе «Математическое моделирование и компьютерные технологии».

«К ЕГЭ я, по сути, не готовился. Поступал по олимпиаде, а не по результатам ЕГЭ. Занимался олимпиадной математикой в Центре дополнительного математического образования, а физику углубленно изучал с 9-го класса на занятиях школьного кружка», — пояснил Андрей Бондаренко порталу 45.RU. Он добавил, что сейчас будет жить в общежитии при МФТИ и на первых годах обучения подрабатывать не планирует из-за ожидаемой серьезной учебной нагрузки.

Ранее были определены четыре гимназии из Кургана, которые пробились в лидеры по количеству стобалльников на ЕГЭ во всем регионе. Гимназия №47 стала одной из них. За выдающиеся достижения на экзамене Бондаренко хвалили в департаменте образования и молодежной политики Курганской области.

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Выпускник курганской гимназии №47 Андрей Бондаренко, получивший 100 баллов на ЕГЭ по физике и математике, поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). Он рассказал, что будет учиться в Физтех-школе прикладной математики и информатики по программе «Математическое моделирование и компьютерные технологии». «К ЕГЭ я, по сути, не готовился. Поступал по олимпиаде, а не по результатам ЕГЭ. Занимался олимпиадной математикой в Центре дополнительного математического образования, а физику углубленно изучал с 9-го класса на занятиях школьного кружка», — пояснил Андрей Бондаренко порталу 45.RU. Он добавил, что сейчас будет жить в общежитии при МФТИ и на первых годах обучения подрабатывать не планирует из-за ожидаемой серьезной учебной нагрузки. Ранее были определены четыре гимназии из Кургана, которые пробились в лидеры по количеству стобалльников на ЕГЭ во всем регионе. Гимназия №47 стала одной из них. За выдающиеся достижения на экзамене Бондаренко хвалили в департаменте образования и молодежной политики Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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