Сдавший ЕГЭ на 100 баллов выпускник из Кургана Бондаренко поступил в Москву

18 августа 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Курганец подтвердил знание школьной программы на экзаменах Фото: Илья Московец © URA.RU Выпускник курганской гимназии №47 Андрей Бондаренко, получивший 100 баллов на ЕГЭ по физике и математике, поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). Он рассказал, что будет учиться в Физтех-школе прикладной математики и информатики по программе «Математическое моделирование и компьютерные технологии». «К ЕГЭ я, по сути, не готовился. Поступал по олимпиаде, а не по результатам ЕГЭ. Занимался олимпиадной математикой в Центре дополнительного математического образования, а физику углубленно изучал с 9-го класса на занятиях школьного кружка», — пояснил Андрей Бондаренко порталу 45.RU. Он добавил, что сейчас будет жить в общежитии при МФТИ и на первых годах обучения подрабатывать не планирует из-за ожидаемой серьезной учебной нагрузки. Ранее были определены четыре гимназии из Кургана, которые пробились в лидеры по количеству стобалльников на ЕГЭ во всем регионе. Гимназия №47 стала одной из них. За выдающиеся достижения на экзамене Бондаренко хвалили в департаменте образования и молодежной политики Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выпускник курганской гимназии №47 Андрей Бондаренко, получивший 100 баллов на ЕГЭ по физике и математике, поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). Он рассказал, что будет учиться в Физтех-школе прикладной математики и информатики по программе «Математическое моделирование и компьютерные технологии». «К ЕГЭ я, по сути, не готовился. Поступал по олимпиаде, а не по результатам ЕГЭ. Занимался олимпиадной математикой в Центре дополнительного математического образования, а физику углубленно изучал с 9-го класса на занятиях школьного кружка», — пояснил Андрей Бондаренко порталу 45.RU. Он добавил, что сейчас будет жить в общежитии при МФТИ и на первых годах обучения подрабатывать не планирует из-за ожидаемой серьезной учебной нагрузки. Ранее были определены четыре гимназии из Кургана, которые пробились в лидеры по количеству стобалльников на ЕГЭ во всем регионе. Гимназия №47 стала одной из них. За выдающиеся достижения на экзамене Бондаренко хвалили в департаменте образования и молодежной политики Курганской области.