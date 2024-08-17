17 августа 2024

В Кургане после удара молнии светофоры вышли из строя. Видео

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Светофор. Курган , светофор, ветки, светофор в ветках
Светофоры начали мигать после удара молнии Фото:

В Кургане после удара молнии светофоры рядом с Центральным стадионом вышли из строя. Об этом сообщают в соцсетях.

«После одной из молний рядом с Центральным стадионом светофоры вышли из строя. Из-за грома во дворе засигналили все машины», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган».

Сообщалось, что в Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Видимость была минимальной, поэтому движение автомобилей стало небезопасным.

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В Кургане после удара молнии светофоры рядом с Центральным стадионом вышли из строя. Об этом сообщают в соцсетях. «После одной из молний рядом с Центральным стадионом светофоры вышли из строя. Из-за грома во дворе засигналили все машины», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган». Сообщалось, что в Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Видимость была минимальной, поэтому движение автомобилей стало небезопасным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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