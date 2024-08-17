Светофоры начали мигать после удара молнии
В Кургане после удара молнии светофоры рядом с Центральным стадионом вышли из строя. Об этом сообщают в соцсетях.
«После одной из молний рядом с Центральным стадионом светофоры вышли из строя. Из-за грома во дворе засигналили все машины», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган».
Сообщалось, что в Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Видимость была минимальной, поэтому движение автомобилей стало небезопасным.
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