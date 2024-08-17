В Кургане после удара молнии светофоры вышли из строя. Видео

18 августа 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Светофоры начали мигать после удара молнии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после удара молнии светофоры рядом с Центральным стадионом вышли из строя. Об этом сообщают в соцсетях. «После одной из молний рядом с Центральным стадионом светофоры вышли из строя. Из-за грома во дворе засигналили все машины», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган». Сообщалось, что в Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Видимость была минимальной, поэтому движение автомобилей стало небезопасным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане после удара молнии светофоры рядом с Центральным стадионом вышли из строя. Об этом сообщают в соцсетях. «После одной из молний рядом с Центральным стадионом светофоры вышли из строя. Из-за грома во дворе засигналили все машины», — пишут в telegram-канале «Короче, Курган». Сообщалось, что в Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Видимость была минимальной, поэтому движение автомобилей стало небезопасным.