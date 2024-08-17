В Кургане прошел сильный ливень
В Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Видимость минимальная, поэтому движение машин небезопасно. Многие водители останавливаются, ливень страшный», — рассказал читатель.
Сообщалось, что 18 августа в Курганской области ожидаются дожди, грозы и туман. Температура не поднимется выше 23 градусов.
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