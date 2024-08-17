17 августа 2024
16 августа 2024

В Кургане водителям пришлось останавливаться из-за сильного ливня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Курган, погода, ураган, ливень, дождь
В Кургане прошел сильный ливень Фото:

В Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Видимость минимальная, поэтому движение машин небезопасно. Многие водители останавливаются, ливень страшный», — рассказал читатель.

Сообщалось, что 18 августа в Курганской области ожидаются дожди, грозы и туман. Температура не поднимется выше 23 градусов.

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В Кургане разразился сильный ливень, из-за которого водителям пришлось останавливаться на дороге. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видимость минимальная, поэтому движение машин небезопасно. Многие водители останавливаются, ливень страшный», — рассказал читатель. Сообщалось, что 18 августа в Курганской области ожидаются дожди, грозы и туман. Температура не поднимется выше 23 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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