Курганские БМП-3 оказали мощную поддержку штурмовикам в уничтожении техники ВСУ. Видео

19 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Экипажи БМП-3 помогают штурмовикам брать позиции ВСУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оказали мощную поддержку штурмовым подразделениям в уничтожении техники и живой силы ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Мощная поддержка штурмовых подразделений. Экипажи БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации», — говорится в посте Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что военные мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии с поддержкой БМП-3 ведут бои с противником за выгодные позиции. Ранее URA.RU писало, что экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные блиндажи и солдат ВСУ. Боевые машины пехоты защищены дополнительной защитой — бронеэкранами и решетками. Также дополнительно технику оснащают средствами маскировки и противодронными навесами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оказали мощную поддержку штурмовым подразделениям в уничтожении техники и живой силы ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Мощная поддержка штурмовых подразделений. Экипажи БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации», — говорится в посте Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что военные мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии с поддержкой БМП-3 ведут бои с противником за выгодные позиции. Ранее URA.RU писало, что экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные блиндажи и солдат ВСУ. Боевые машины пехоты защищены дополнительной защитой — бронеэкранами и решетками. Также дополнительно технику оснащают средствами маскировки и противодронными навесами.