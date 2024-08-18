18 августа 2024
17 августа 2024

Курганские БМП-3 оказали мощную поддержку штурмовикам в уничтожении техники ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Экипажи БМП-3 помогают штурмовикам брать позиции ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оказали мощную поддержку штурмовым подразделениям в уничтожении техники и живой силы ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Мощная поддержка штурмовых подразделений. Экипажи БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации», — говорится в посте Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что военные мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии с поддержкой БМП-3 ведут бои с противником за выгодные позиции.

Ранее URA.RU писало, что экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные блиндажи и солдат ВСУ. Боевые машины пехоты защищены дополнительной защитой — бронеэкранами и решетками. Также дополнительно технику оснащают средствами маскировки и противодронными навесами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», оказали мощную поддержку штурмовым подразделениям в уничтожении техники и живой силы ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Мощная поддержка штурмовых подразделений. Экипажи БМП-3 ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и техники ВСУ в зоне спецоперации», — говорится в посте Минобороны РФ в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве отметили, что военные мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии с поддержкой БМП-3 ведут бои с противником за выгодные позиции. Ранее URA.RU писало, что экипажи курганских БМП-3 уничтожили замаскированные блиндажи и солдат ВСУ. Боевые машины пехоты защищены дополнительной защитой — бронеэкранами и решетками. Также дополнительно технику оснащают средствами маскировки и противодронными навесами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...