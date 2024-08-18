В Тюмени изменили схему движения одного из автобусных маршрутов

В Тюмени с 24 августа изменится схема движения автобусного маршрута №22

19 августа 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Жители двух ЖК смогут удобно пользоваться общественным транспортом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени автобусы маршрута №22 перестанут заезжать на улицу Муравленко, а вместо этого будут ездить по улице Защитников Отечества, в районе ЖК «Европейский берег» и «Набережный квартал». Об этом сообщает мэрия города. Изменения вступят в силу с 24 августа. «Изменение схемы маршрута №22. С 24 августа автобусы начнут движение по улице Защитников Отечества. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах: в прямом направлении — „мкр. Европейский“, „проезд Тихий“ и в обратном направлении — „ул. Газовиков“, „мкр. Европейский“, „ул. Алебашевская“», — рассказали в администрации. Ранее за изменение маршрута проголосовали сами тюменцы. До этого маршрут проезжал по улице Муравленко, но, как пояснили в мэрии, там наблюдался низкий пассажиропоток. Теперь для проезда на улицу Муравленко из центра города можно будет воспользоваться автобусами маршрутов № 8, 36, 36к, 39, 65. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени автобусы маршрута №22 перестанут заезжать на улицу Муравленко, а вместо этого будут ездить по улице Защитников Отечества, в районе ЖК «Европейский берег» и «Набережный квартал». Об этом сообщает мэрия города. Изменения вступят в силу с 24 августа. «Изменение схемы маршрута №22. С 24 августа автобусы начнут движение по улице Защитников Отечества. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах: в прямом направлении — „мкр. Европейский“, „проезд Тихий“ и в обратном направлении — „ул. Газовиков“, „мкр. Европейский“, „ул. Алебашевская“», — рассказали в администрации. Ранее за изменение маршрута проголосовали сами тюменцы. До этого маршрут проезжал по улице Муравленко, но, как пояснили в мэрии, там наблюдался низкий пассажиропоток. Теперь для проезда на улицу Муравленко из центра города можно будет воспользоваться автобусами маршрутов № 8, 36, 36к, 39, 65.