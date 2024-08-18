В Тюмени изменили схему движения одного из автобусных маршрутов

В Тюмени автобусы маршрута №22 перестанут заезжать на улицу Муравленко, а вместо этого будут ездить по улице Защитников Отечества, в районе ЖК «Европейский берег» и «Набережный квартал». Об этом сообщает мэрия города. Изменения вступят в силу с 24 августа.
«Изменение схемы маршрута №22. С 24 августа автобусы начнут движение по улице Защитников Отечества. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах: в прямом направлении — „мкр. Европейский“, „проезд Тихий“ и в обратном направлении — „ул. Газовиков“, „мкр. Европейский“, „ул. Алебашевская“», — рассказали в администрации.
Ранее за изменение маршрута проголосовали сами тюменцы. До этого маршрут проезжал по улице Муравленко, но, как пояснили в мэрии, там наблюдался низкий пассажиропоток. Теперь для проезда на улицу Муравленко из центра города можно будет воспользоваться автобусами маршрутов № 8, 36, 36к, 39, 65.
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В Тюмени автобусы маршрута №22 перестанут заезжать на улицу Муравленко, а вместо этого будут ездить по улице Защитников Отечества, в районе ЖК «Европейский берег» и «Набережный квартал». Об этом сообщает мэрия города. Изменения вступят в силу с 24 августа. «Изменение схемы маршрута №22. С 24 августа автобусы начнут движение по улице Защитников Отечества. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах: в прямом направлении — „мкр. Европейский“, „проезд Тихий“ и в обратном направлении — „ул. Газовиков“, „мкр. Европейский“, „ул. Алебашевская“», — рассказали в администрации. Ранее за изменение маршрута проголосовали сами тюменцы. До этого маршрут проезжал по улице Муравленко, но, как пояснили в мэрии, там наблюдался низкий пассажиропоток. Теперь для проезда на улицу Муравленко из центра города можно будет воспользоваться автобусами маршрутов № 8, 36, 36к, 39, 65.