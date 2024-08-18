Кандидат в курганские губернаторы Зырянов оказался на дебатах с самим собой

19 августа 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

В Кургане на дебаты из кандидатов на пост губернатора пришел только депутат Виктор Зырянов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области — 2024 Кандидат на пост губернатора Курганской области, первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов стал единственным участником выборов, который пришел на дебаты 19 августа. Об этом стало известно во время дебатов. «Мы продолжаем дебаты на должность губернатора Курганской области. В нашей студии кандидат — Виктор Зырянов. Кандидат Вадим Шумков в дебатах не участвует», — объяснила ведущая Надежда Ефремовцева. Дебаты прошли на канале «Россия 24». Воспользовавшись отсутствием оппонента, Зырянов представил свою программу по развитию региона, состоящую из десяти шагов. Действующий глава региона Вадим Шумков, представляющий на выборах «Единую Россию», пока не пришел ни на одни дебаты. Помимо них в выборах на пост губернатора участвуют депутаты облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР), Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и депутат гордумы Кургана Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат на пост губернатора Курганской области, первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов стал единственным участником выборов, который пришел на дебаты 19 августа. Об этом стало известно во время дебатов. «Мы продолжаем дебаты на должность губернатора Курганской области. В нашей студии кандидат — Виктор Зырянов. Кандидат Вадим Шумков в дебатах не участвует», — объяснила ведущая Надежда Ефремовцева. Дебаты прошли на канале «Россия 24». Воспользовавшись отсутствием оппонента, Зырянов представил свою программу по развитию региона, состоящую из десяти шагов. Действующий глава региона Вадим Шумков, представляющий на выборах «Единую Россию», пока не пришел ни на одни дебаты. Помимо них в выборах на пост губернатора участвуют депутаты облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР), Ярослав Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и депутат гордумы Кургана Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду»).