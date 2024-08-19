Сервис такси из Кургана помог доставить груз пострадавшим от ВСУ в Курске

Курганский сервис такси организовал доставку гуманитарного груза (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ

Курганский сервис такси взял на себя доставку гуманитарной помощи переселенцам, размещенным в Курске. Продукты питания и предметы первой необходимости были доставлены до общежитий политехнического колледжа, где организованы пункты временного размещения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе агрегатора такси.

«Сервис организовал несколько доставок продуктов питания до общежитий политехнического колледжа, где развернуты пункты временного размещения для людей, покинувших приграничные районы. Обеспечением переселенцев продуктами и вещами первой необходимости занимается Управление МЧС России по Курской области», — отмечает Алексей Маркин, директор по развитию регионов сервиса.

Водители и грузчики сервиса не только доставили гуманитарные грузы до мест назначения, но и помогли с их разгрузкой. Компания оплатила их труд и покрыла все расходы, связанные с доставкой, включая питьевую воду, соки, крупы, макароны и холодильники для хранения продуктов. Ранее сервис уже оказывал поддержку в Курганской области во время наводнений и пожаров, предоставляя бесплатные поездки для бригад МЧС и доставляя необходимые товары в пункты временного размещения.

Ранее URA.RU писало, что предпринимательница Наталья Коценко из Кургана приехала на пункт сбора помощи, чтобы передать одежду для пострадавших от атак ВСУ жителей из Курской области. Женщина отметила, что после закрытия магазина у нее осталось много вещей, которыми она решила помочь нуждающимся.