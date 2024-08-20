Forum24: украинский фронт в Донбассе на грани развала

20 августа 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Освобождение Покровска станет «крупнейшей стратегической удачей» ВС РФ, заявили чешские СМИ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский фронт в ДНР разваливается. ВСУ теряют контроль над Покровском, что ставит под угрозу остальные подконтрольные им пункты на данном направлении. Об этом заявили иностранные СМИ. «Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается», — сообщило чешское издание Forum24 . Там добавили, что ВС РФ прорвались в окрестности Покровска. От контроля над этим городом зависит способность ВСУ удерживать остальные населенные пункты на донецком направлении, поскольку после его освобождения российская армия сможет продвинуться дальше на Север с механизированными силами, обходя все укрепления украинских военных. Возможное взятие Покровска в чешском издании назвали «крупнейшей стратегической удачей нынешнего российского наступления». Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Генеральный штаб украинской армии назвал это направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Из-за приближения фронта к Покровску оттуда эвакуируют украинцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский фронт в ДНР разваливается. ВСУ теряют контроль над Покровском, что ставит под угрозу остальные подконтрольные им пункты на данном направлении. Об этом заявили иностранные СМИ. «Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается», — сообщило чешское издание Forum24. Там добавили, что ВС РФ прорвались в окрестности Покровска. От контроля над этим городом зависит способность ВСУ удерживать остальные населенные пункты на донецком направлении, поскольку после его освобождения российская армия сможет продвинуться дальше на Север с механизированными силами, обходя все укрепления украинских военных. Возможное взятие Покровска в чешском издании назвали «крупнейшей стратегической удачей нынешнего российского наступления». Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Генеральный штаб украинской армии назвал это направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. Из-за приближения фронта к Покровску оттуда эвакуируют украинцев.