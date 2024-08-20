Курганцев оштрафовали за рекламу партии в костюмах динозавров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганских аниматоров оштрафовали за то, что они рекламировали партию в костюмах динозавров
Курганских аниматоров оштрафовали за то, что они рекламировали партию в костюмах динозавров Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Кургана в 2024 году

В Кургане двух аниматоров оштрафовали за то, что они в костюмах динозавров рекламировали «Партию пенсионеров». Решения были вынесены на заседаниях Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU. Из-за этой акции из списка партии на выборах в гордуму исключили бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова.

Каждого аниматора судили отдельно. Их обвинили в том, что костюмы динозавров скрывали их лица, что нарушает правила проведения одиночного пикета. «Признать виновным в совершении преступления административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 Кодекса административных правонарушений. Назначить наказание в виде десяти тысяч рублей», — объявил судья.

Защищал обвиняемых адвокат из Екатеринбурга Константин Акатьев. «Федеральный суд рассматривает столь незначительный поступок и пытается привлечь к административной ответственности за ношение элемента одежды не скрывающего лица», — заявил он. Акатьев сообщил URA.RU, что защита будет оспаривать это решение.

Обвиняемые принесли с собой костюм динозавра, чтобы показать, что в них видно лицо аниматора и предоставили фотографии. Они настаивали на том, что рекламировали партию, а не занимались агитацией. Это связано с тем, что аниматоры не призывали к чему-либо. Также во время судебного процесса были изучены видеозаписи задержания аниматоров. На одной из них, полицейский отмечал, что лицо у аниматора можно было разглядеть. Молодых людей задержали на Троицкой площади и в горсаду.

Ранее из-за организации этой акции из списка «Партии пенсионеров» на выборах в гордуму Кургана был исключен кандидат в депутаты Андрей Пирожков. При этом бывший депутат гордумы Екатеринбурга продолжает участвовать в выборах в качестве одномандатника. Сам Пирожков заявляет, что это был лишь повод для его снятия, а в реготделении партии знали, как ведется агитация.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане двух аниматоров оштрафовали за то, что они в костюмах динозавров рекламировали «Партию пенсионеров». Решения были вынесены на заседаниях Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU. Из-за этой акции из списка партии на выборах в гордуму исключили бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова. Каждого аниматора судили отдельно. Их обвинили в том, что костюмы динозавров скрывали их лица, что нарушает правила проведения одиночного пикета. «Признать виновным в совершении преступления административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 Кодекса административных правонарушений. Назначить наказание в виде десяти тысяч рублей», — объявил судья. Защищал обвиняемых адвокат из Екатеринбурга Константин Акатьев. «Федеральный суд рассматривает столь незначительный поступок и пытается привлечь к административной ответственности за ношение элемента одежды не скрывающего лица», — заявил он. Акатьев сообщил URA.RU, что защита будет оспаривать это решение. Обвиняемые принесли с собой костюм динозавра, чтобы показать, что в них видно лицо аниматора и предоставили фотографии. Они настаивали на том, что рекламировали партию, а не занимались агитацией. Это связано с тем, что аниматоры не призывали к чему-либо. Также во время судебного процесса были изучены видеозаписи задержания аниматоров. На одной из них, полицейский отмечал, что лицо у аниматора можно было разглядеть. Молодых людей задержали на Троицкой площади и в горсаду. Ранее из-за организации этой акции из списка «Партии пенсионеров» на выборах в гордуму Кургана был исключен кандидат в депутаты Андрей Пирожков. При этом бывший депутат гордумы Екатеринбурга продолжает участвовать в выборах в качестве одномандатника. Сам Пирожков заявляет, что это был лишь повод для его снятия, а в реготделении партии знали, как ведется агитация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...