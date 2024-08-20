Курганцев оштрафовали за рекламу партии в костюмах динозавров

В Кургане двух аниматоров оштрафовали за то, что они в костюмах динозавров рекламировали «Партию пенсионеров». Решения были вынесены на заседаниях Курганского городского суда, передает корреспондент URA.RU. Из-за этой акции из списка партии на выборах в гордуму исключили бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Андрея Пирожкова.
Каждого аниматора судили отдельно. Их обвинили в том, что костюмы динозавров скрывали их лица, что нарушает правила проведения одиночного пикета. «Признать виновным в совершении преступления административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 Кодекса административных правонарушений. Назначить наказание в виде десяти тысяч рублей», — объявил судья.
Защищал обвиняемых адвокат из Екатеринбурга Константин Акатьев. «Федеральный суд рассматривает столь незначительный поступок и пытается привлечь к административной ответственности за ношение элемента одежды не скрывающего лица», — заявил он. Акатьев сообщил URA.RU, что защита будет оспаривать это решение.
Обвиняемые принесли с собой костюм динозавра, чтобы показать, что в них видно лицо аниматора и предоставили фотографии. Они настаивали на том, что рекламировали партию, а не занимались агитацией. Это связано с тем, что аниматоры не призывали к чему-либо. Также во время судебного процесса были изучены видеозаписи задержания аниматоров. На одной из них, полицейский отмечал, что лицо у аниматора можно было разглядеть. Молодых людей задержали на Троицкой площади и в горсаду.
Ранее из-за организации этой акции из списка «Партии пенсионеров» на выборах в гордуму Кургана был исключен кандидат в депутаты Андрей Пирожков. При этом бывший депутат гордумы Екатеринбурга продолжает участвовать в выборах в качестве одномандатника. Сам Пирожков заявляет, что это был лишь повод для его снятия, а в реготделении партии знали, как ведется агитация.
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