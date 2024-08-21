Как подготовить ребенка к детсаду: советы курганского психолога Киселевой

Курганцам советуют заочно знакомить детей с воспитателем перед детсадом

21 августа 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Курганский психолог советует родителям малышей прием «сватовство» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие малыши, попадая в детский сад, испытывают трудности адаптационного периода. Почему ребенок плачет, отправляясь в детсад, и как родителям помочь ему справиться со страхом и грустью, URA.RU рассказала курганский детский психолог Алена Киселева. «Почему ребенок плачет? Так он выражает свое состояние, свои эмоции. У маленьких детей многое зависит от самочувствия, физического состояния. Если ребенок не выспался, хочет кушать, устал и так далее — он становится капризным, начинает плакать. Поэтому — соблюдаем режим, следим за здоровьем и самочувствием. В числе причин детских слез: страх, грусть, привычка с помочью слез добиваться исполнения капризов», — рассказала Киселева. Справиться со страхом Малыш плачет, если ему страшно. А пугает все неизвестное, непонятное. Поэтому при подготовке к детскому саду важно все незнакомое сделать знакомым. Заранее рассказываем, зачем мы идем в детский сад, кто нас там ждет, чем будем заниматься. Никогда не оставляем ребенка, не попрощавшись. Хочу поделиться приемом, который поможет наладить контакт между ребенком и воспитателем, «сватовство». Накануне встречи рассказываем воспитателю о ребенке, о том, что он любит, чем интересуется. А ребенку — о воспитателе: «Пойдем в детский сад, там тебя будет ждать Мария Ивановна, она такая-то и такая-то». Такое « заочное знакомство» поможет в установлении контакта. Дать возможность погрустить Малыш плачет, если ему грустно. А с мамой расставаться действительно грустно, печаль помогает нам пережить расставание. И задача взрослого — дать время погрустить, научить с этой грустью справляться: побыть рядом, дать понять, что грустить — это нормально, рассказать, что грусть проходит. «Да, тебе сейчас грустно, но мы знаем, что мама обязательно придет. И от этого ждать и печалиться чуточку легче». Случай из практики — малыш нажимает кнопку музыкальной игрушки, слушает песенку о мамонтенке и плачет, а потом, когда песенка заканчивается — нажимает кнопку снова. Так, песенка помогает справиться с грустью. Чтобы малыш не заразился «вирусом тревожности» от родителей, все волнующие вопросы решаем без него, эмоциями и тревогами делимся «за закрытыми дверями». Ведь если мама, такая большая и смелая, плачет, когда оставляет ребенка в детсаду, то что же делать малышу. Привычка плакать Еще одной причиной слез может быть привычка. Малыш знает, что, стоит ему заплакать — его будут утешать и все будет так, как ему хочется. Если родители исполняют капризы ребенка — такое поведение закрепляется и становится привычным. «Сейчас я поплачу, мама услышит и сразу же заберет меня домой. А еще купит игрушку или что-то вкусненькое». Кому нужен детский сад В первую очередь — родителям. Ребенку, особенно маленькому, гораздо лучше и комфортнее с мамой! Пока он не научился справляться с бытовыми сложностями — кушать, одеваться, ходить в туалет. Пока он не нуждается в сверстниках — партнерах по игре. А в саду бывает шумно, много детей… Поэтому неудивительно, что в садик идти не хочется. Как выбрать детский сад и воспитателя Этот вопрос актуален при выборе частного детского сада. Главный принцип — наблюдение. Как воспитатель разговаривает с детьми, что и как говорит о детях, какие вопросы задает при первой встрече. «Сарафанное радио» тоже никто не отменял. Стоит поговорить с родителями, которые водят ребенка в этот сад, к этому воспитателю. Не забываем, что взгляд может быть субъективным, поэтому свое мнение лучше составить на основе нескольких диалогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие малыши, попадая в детский сад, испытывают трудности адаптационного периода. Почему ребенок плачет, отправляясь в детсад, и как родителям помочь ему справиться со страхом и грустью, URA.RU рассказала курганский детский психолог Алена Киселева. «Почему ребенок плачет? Так он выражает свое состояние, свои эмоции. У маленьких детей многое зависит от самочувствия, физического состояния. Если ребенок не выспался, хочет кушать, устал и так далее — он становится капризным, начинает плакать. Поэтому — соблюдаем режим, следим за здоровьем и самочувствием. В числе причин детских слез: страх, грусть, привычка с помочью слез добиваться исполнения капризов», — рассказала Киселева. Малыш плачет, если ему страшно. А пугает все неизвестное, непонятное. Поэтому при подготовке к детскому саду важно все незнакомое сделать знакомым. Заранее рассказываем, зачем мы идем в детский сад, кто нас там ждет, чем будем заниматься. Никогда не оставляем ребенка, не попрощавшись. Хочу поделиться приемом, который поможет наладить контакт между ребенком и воспитателем, «сватовство». Накануне встречи рассказываем воспитателю о ребенке, о том, что он любит, чем интересуется. А ребенку — о воспитателе: «Пойдем в детский сад, там тебя будет ждать Мария Ивановна, она такая-то и такая-то». Такое « заочное знакомство» поможет в установлении контакта. Малыш плачет, если ему грустно. А с мамой расставаться действительно грустно, печаль помогает нам пережить расставание. И задача взрослого — дать время погрустить, научить с этой грустью справляться: побыть рядом, дать понять, что грустить — это нормально, рассказать, что грусть проходит. «Да, тебе сейчас грустно, но мы знаем, что мама обязательно придет. И от этого ждать и печалиться чуточку легче». Случай из практики — малыш нажимает кнопку музыкальной игрушки, слушает песенку о мамонтенке и плачет, а потом, когда песенка заканчивается — нажимает кнопку снова. Так, песенка помогает справиться с грустью. Чтобы малыш не заразился «вирусом тревожности» от родителей, все волнующие вопросы решаем без него, эмоциями и тревогами делимся «за закрытыми дверями». Ведь если мама, такая большая и смелая, плачет, когда оставляет ребенка в детсаду, то что же делать малышу. Еще одной причиной слез может быть привычка. Малыш знает, что, стоит ему заплакать — его будут утешать и все будет так, как ему хочется. Если родители исполняют капризы ребенка — такое поведение закрепляется и становится привычным. «Сейчас я поплачу, мама услышит и сразу же заберет меня домой. А еще купит игрушку или что-то вкусненькое». В первую очередь — родителям. Ребенку, особенно маленькому, гораздо лучше и комфортнее с мамой! Пока он не научился справляться с бытовыми сложностями — кушать, одеваться, ходить в туалет. Пока он не нуждается в сверстниках — партнерах по игре. А в саду бывает шумно, много детей… Поэтому неудивительно, что в садик идти не хочется. Этот вопрос актуален при выборе частного детского сада. Главный принцип — наблюдение. Как воспитатель разговаривает с детьми, что и как говорит о детях, какие вопросы задает при первой встрече. «Сарафанное радио» тоже никто не отменял. Стоит поговорить с родителями, которые водят ребенка в этот сад, к этому воспитателю. Не забываем, что взгляд может быть субъективным, поэтому свое мнение лучше составить на основе нескольких диалогов.