Курганцы отправили третью фуру гуманитарной помощи жителям Курской области

25 августа 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Гуманитарная помощь отправлена пострадавшим жителям Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Из Курганской области в Курскую отправилась третья фура гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Общий вес груза составил 58 тонн. «Третья фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области, оказавшихся в тяжелой ситуации, отправилась из Кургана 23 августа. В пострадавшие районы доставят продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты», — сообщили в telegram-канале правительства. Общий вес собранного и отправленного груза составил 58 тонн. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина отметила, что правительство региона настроено на системное оказание помощи. Сообщалось, что в Кургане организовали помощь для пострадавших от атак Вооруженных сил Украины жителей Курской области. Сбором гуманитарной помощи занимается региональное отделение Народного фронта. Курганцы активно несут продукты и вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Курганской области в Курскую отправилась третья фура гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Общий вес груза составил 58 тонн. «Третья фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области, оказавшихся в тяжелой ситуации, отправилась из Кургана 23 августа. В пострадавшие районы доставят продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты», — сообщили в telegram-канале правительства. Общий вес собранного и отправленного груза составил 58 тонн. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина отметила, что правительство региона настроено на системное оказание помощи. Сообщалось, что в Кургане организовали помощь для пострадавших от атак Вооруженных сил Украины жителей Курской области. Сбором гуманитарной помощи занимается региональное отделение Народного фронта. Курганцы активно несут продукты и вещи.