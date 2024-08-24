24 августа 2024
23 августа 2024

Курганцы отправили третью фуру гуманитарной помощи жителям Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь отправлена пострадавшим жителям Курской области Фото:
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Из Курганской области в Курскую отправилась третья фура гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Общий вес груза составил 58 тонн.

«Третья фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области, оказавшихся в тяжелой ситуации, отправилась из Кургана 23 августа. В пострадавшие районы доставят продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты», — сообщили в telegram-канале правительства.

Общий вес собранного и отправленного груза составил 58 тонн. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина отметила, что правительство региона настроено на системное оказание помощи.

Сообщалось, что в Кургане организовали помощь для пострадавших от атак Вооруженных сил Украины жителей Курской области. Сбором гуманитарной помощи занимается региональное отделение Народного фронта. Курганцы активно несут продукты и вещи.

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Из Курганской области в Курскую отправилась третья фура гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Общий вес груза составил 58 тонн. «Третья фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области, оказавшихся в тяжелой ситуации, отправилась из Кургана 23 августа. В пострадавшие районы доставят продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты», — сообщили в telegram-канале правительства. Общий вес собранного и отправленного груза составил 58 тонн. Уполномоченный по правам человека в Курганской области Алена Лопатина отметила, что правительство региона настроено на системное оказание помощи. Сообщалось, что в Кургане организовали помощь для пострадавших от атак Вооруженных сил Украины жителей Курской области. Сбором гуманитарной помощи занимается региональное отделение Народного фронта. Курганцы активно несут продукты и вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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