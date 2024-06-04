Член банды свердловских милиционеров боялся напарников и скрывался от них

04 июня 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Всего в банде было пять человек, им вменяют убийство минимум шестерых человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах Олег Анучин, единственный гражданский в банде свердловских милиционеров, которых обвинили в убийствах 24-летней давности, после всех дел попытался скрыться от своих подельников, потому что считал, что его могут убить. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Анучин на допросе заявил, что остальные члены банды после всех преступлений ему якобы угрожали. Из-за этого он уехал жить в Сысерть, рассчитывал, что там его никто не достанет», — объяснил собеседник агентства. По данным URA.RU, Анучин пять лет провел за решеткой по статье 108 УК РСФСР (халатное отношение к службе). Он освободился в 1996 году, через три года арендовал бокс и организовал в нем автомастерскую. С милиционерами, которые впоследствии будут арестованы, он знакомился постепенно. Владимира Семенюка Анучин знал еще со школы. «Анучин рассказал ему, что владеет автомастерской. И тогда Семенюк стал приезжать к нему, чтобы ремонтировать машину. Тогда же Семенюк познакомил Анучина с Владиславом Соболем. Последнего называли „Сундуком“, поскольку он был полным и жадным. Спустя время в сервис стал приезжать еще один милиционер Константин Котик. Последним, с кем познакомился Анучин, был Олег Гирфанов. Все они служили в Кировском отделе милиции», — рассказал инсайдер URA.RU. Анучин, по словам собеседника, был водителем в банде. «По словам Анучина, милиционеры впервые попросили его свозить на дело в 2000 году. Тогда он отвез их в микрорайон Изоплит, но что там делали фигуранты он не знает, поскольку не выходил из машины», — добавил источник. Бывших милиционеров задержали в мае текущего года. Им вменяют как минимум убийство шестерых человек. Все преступления, по версии СКР, происходили в 2000-х. URA.RU известно, что члены банды за деньги могли устранить юриста свердловской фирмы, расправиться с супружеской парой и совершить тройное убийство. Всех, кроме Гирфанова, арестовали. Он, по словам источника, не участвовал в преступлениях, поэтому и остался на свободе. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олег Анучин, единственный гражданский в банде свердловских милиционеров, которых обвинили в убийствах 24-летней давности, после всех дел попытался скрыться от своих подельников, потому что считал, что его могут убить. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Анучин на допросе заявил, что остальные члены банды после всех преступлений ему якобы угрожали. Из-за этого он уехал жить в Сысерть, рассчитывал, что там его никто не достанет», — объяснил собеседник агентства. По данным URA.RU, Анучин пять лет провел за решеткой по статье 108 УК РСФСР (халатное отношение к службе). Он освободился в 1996 году, через три года арендовал бокс и организовал в нем автомастерскую. С милиционерами, которые впоследствии будут арестованы, он знакомился постепенно. Владимира Семенюка Анучин знал еще со школы. «Анучин рассказал ему, что владеет автомастерской. И тогда Семенюк стал приезжать к нему, чтобы ремонтировать машину. Тогда же Семенюк познакомил Анучина с Владиславом Соболем. Последнего называли „Сундуком“, поскольку он был полным и жадным. Спустя время в сервис стал приезжать еще один милиционер Константин Котик. Последним, с кем познакомился Анучин, был Олег Гирфанов. Все они служили в Кировском отделе милиции», — рассказал инсайдер URA.RU. Анучин, по словам собеседника, был водителем в банде. «По словам Анучина, милиционеры впервые попросили его свозить на дело в 2000 году. Тогда он отвез их в микрорайон Изоплит, но что там делали фигуранты он не знает, поскольку не выходил из машины», — добавил источник. Бывших милиционеров задержали в мае текущего года. Им вменяют как минимум убийство шестерых человек. Все преступления, по версии СКР, происходили в 2000-х. URA.RU известно, что члены банды за деньги могли устранить юриста свердловской фирмы, расправиться с супружеской парой и совершить тройное убийство. Всех, кроме Гирфанова, арестовали. Он, по словам источника, не участвовал в преступлениях, поэтому и остался на свободе. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.