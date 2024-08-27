27 августа 2024

Тело погибшего на горе хореографа из Екатеринбурга доставили на большую землю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело хореографа на материк доставляли вертолетом с высоты 4000 метров (архивное фото)
Тело хореографа на материк доставляли вертолетом с высоты 4000 метров (архивное фото) Фото:

Экспедиция увезла на большую землю тело разбившегося в горах Хан-Тенгри (пик Азии) известного хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Теперь останки везут в Каракол (Кыргызстан) для судмедэкспертизы.

«Не выходил на связь по субъективным причинам», — поделился брат погибшего в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, группа села в вертолет на высоте четыре тысячи метров. Участие в эвакуации на вертолете также приняли гиды. В кузове с телом летел Руслан Рамазанов и альпинист Дмитрий Греков. Родственник отметил, что, несмотря на ситуацию, «жизнь продолжается и идет своим чередом».

Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии. Ожидалось, что им удастся завершить операцию к 25 августа, однако ситуацию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины. Путь к телу смог указать легендарный альпинист — Дмитрий Греков. Хореографа смогли стащить с ледяного склона в последний момент перед тем, как вновь пошел сильный снег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экспедиция увезла на большую землю тело разбившегося в горах Хан-Тенгри (пик Азии) известного хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Теперь останки везут в Каракол (Кыргызстан) для судмедэкспертизы. «Не выходил на связь по субъективным причинам», — поделился брат погибшего в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, группа села в вертолет на высоте четыре тысячи метров. Участие в эвакуации на вертолете также приняли гиды. В кузове с телом летел Руслан Рамазанов и альпинист Дмитрий Греков. Родственник отметил, что, несмотря на ситуацию, «жизнь продолжается и идет своим чередом». Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии. Ожидалось, что им удастся завершить операцию к 25 августа, однако ситуацию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины. Путь к телу смог указать легендарный альпинист — Дмитрий Греков. Хореографа смогли стащить с ледяного склона в последний момент перед тем, как вновь пошел сильный снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...