Тело погибшего на горе хореографа из Екатеринбурга доставили на большую землю

Экспедиция увезла на большую землю тело разбившегося в горах Хан-Тенгри (пик Азии) известного хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Теперь останки везут в Каракол (Кыргызстан) для судмедэкспертизы.
«Не выходил на связь по субъективным причинам», — поделился брат погибшего в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, группа села в вертолет на высоте четыре тысячи метров. Участие в эвакуации на вертолете также приняли гиды. В кузове с телом летел Руслан Рамазанов и альпинист Дмитрий Греков. Родственник отметил, что, несмотря на ситуацию, «жизнь продолжается и идет своим чередом».
Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии. Ожидалось, что им удастся завершить операцию к 25 августа, однако ситуацию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины. Путь к телу смог указать легендарный альпинист — Дмитрий Греков. Хореографа смогли стащить с ледяного склона в последний момент перед тем, как вновь пошел сильный снег.
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