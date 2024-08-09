Известный хореограф, режиссер из Екатеринбурга Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы Хан-Тенгри (пик Азии) высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Родственники танцора пытаются срочно эвакуировать его, рассказал брат Рамазанова — Руслан.
«С тяжелым сердцем сообщаю о трагической утрате моего родного брата — Игоря Загировича Рамазанова. Он погиб 6 августа, при спуске с горы Хан-Тенгри. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров, требуется срочная эвакуация», — написал Руслан на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Семья погибшего организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на поиски и репатриацию. Реквизиты для помощи Рамазанов оставил в соцсетях.
Брат погибшего открыл сбор средств
Скрин: страница ramazanovrus в instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Игорь Рамазанов любил путешествовать
Скрин: страница igor_latinos в instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
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Известный хореограф, режиссер из Екатеринбурга Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы Хан-Тенгри (пик Азии) высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Родственники танцора пытаются срочно эвакуировать его, рассказал брат Рамазанова — Руслан. «С тяжелым сердцем сообщаю о трагической утрате моего родного брата — Игоря Загировича Рамазанова. Он погиб 6 августа, при спуске с горы Хан-Тенгри. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров, требуется срочная эвакуация», — написал Руслан на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Семья погибшего организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на поиски и репатриацию. Реквизиты для помощи Рамазанов оставил в соцсетях.