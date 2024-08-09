Екатеринбургский хореограф Рамазанов погиб при спуске с 7000-метровой горы

Тело Рамазанова находится на высоте 6350 метров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Известный хореограф, режиссер из Екатеринбурга Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы Хан-Тенгри (пик Азии) высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Родственники танцора пытаются срочно эвакуировать его, рассказал брат Рамазанова — Руслан.

«С тяжелым сердцем сообщаю о трагической утрате моего родного брата — Игоря Загировича Рамазанова. Он погиб 6 августа, при спуске с горы Хан-Тенгри. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров, требуется срочная эвакуация», — написал Руслан на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Семья погибшего организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на поиски и репатриацию. Реквизиты для помощи Рамазанов оставил в соцсетях.

Брат погибшего открыл сбор средств Скрин: страница ramazanovrus в instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Игорь Рамазанов любил путешествовать Скрин: страница igor_latinos в instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)