Известный хореограф из Екатеринбурга погиб, сорвавшись с 7000-метровой горы. Скрин

Екатеринбургский хореограф Рамазанов погиб при спуске с 7000-метровой горы
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Бишкек, киргизия, кыргызстан, горы
Тело Рамазанова находится на высоте 6350 метров (архивное фото) Фото:

Известный хореограф, режиссер из Екатеринбурга Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы Хан-Тенгри (пик Азии) высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Родственники танцора пытаются срочно эвакуировать его, рассказал брат Рамазанова — Руслан.

«С тяжелым сердцем сообщаю о трагической утрате моего родного брата — Игоря Загировича Рамазанова. Он погиб 6 августа, при спуске с горы Хан-Тенгри. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров, требуется срочная эвакуация», — написал Руслан на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Семья погибшего организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на поиски и репатриацию. Реквизиты для помощи Рамазанов оставил в соцсетях.

Брат погибшего открыл сбор средств
Брат погибшего открыл сбор средств
Игорь Рамазанов любил путешествовать
Игорь Рамазанов любил путешествовать

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Известный хореограф, режиссер из Екатеринбурга Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы Хан-Тенгри (пик Азии) высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Родственники танцора пытаются срочно эвакуировать его, рассказал брат Рамазанова — Руслан. «С тяжелым сердцем сообщаю о трагической утрате моего родного брата — Игоря Загировича Рамазанова. Он погиб 6 августа, при спуске с горы Хан-Тенгри. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров, требуется срочная эвакуация», — написал Руслан на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Семья погибшего организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на поиски и репатриацию. Реквизиты для помощи Рамазанов оставил в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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