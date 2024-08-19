Лавины мешают забрать тело екатеринбуржца, погибшего на горе

Экспедиция, пошедшая за телом сорвавшегося с горы Хан-Тенгри (пик Азии) известного хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова, столкнулась с буйством стихии. Утром в горах выпало 40 сантиметров снега, а вокруг начали сходить лавины. Об этом рассказал брат погибшего Руслан Рамазанов.
«Сегодня [19 августа] утром выпало 40 см снега, пришлось палатки откапывать. Но вертолет (внутри которого были гиды, пошедшие в экспедицию — прим. URA.RU) смог прилететь и доставить оставшихся. Команда собрана, и это хорошая новость. Плохая — из-за снега уже здорово грохочет, вокруг сходят лавины», — написал Рамазанов на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он отметил, что уже сегодня, 20 августа, гиды, возможно, смогут выйти в экспедицию. Рамазанов подчеркивает, что за три дня без снега и метели они смогут забрать тело его брата с гор и улететь оттуда на вертолете.
Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Специальную группу начали создавать сразу после трагедии. Ожидалось, что им удастся завершить операцию к 25 августа.
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