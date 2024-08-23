Экспедиция завершила спуск с горы тела погибшего хореографа из Екатеринбурга

Экспедиция завершила альпинистскую часть операции по спуску с горы Хан-Тенгри (пик Азии) тело сорвавшегося известного хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Теперь группа ожидает вертолет для перевозки тела на большую землю, рассказал брат погибшего Руслан Рамазанов.
После того, как утром 23 августа лавина перестала мешать спуску тела, альпинисты продолжили операцию. «Вчера ребята до 21:30 спускали тело Игоря на ледник, чтобы не оставлять на веревках на стене на ночь», — поделился брат в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он добавил, что к вечеру они смогли успешно завершить альпинистскую часть. «Сразу же пошел сильный снег. Успели в последний момент, можно сказать. Завтра утром прибудет вертолет», — подытожил Руслан.
Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Сейчас его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии. Ожидалось, что им удастся завершить операцию к 25 августа, однако операцию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины. Путь к телу смог указать легендарный альпинист — Дмитрий Греков.
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