20 августа 2024

Легендарный альпинист указал гидам путь к телу погибшего в горах екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Раз в несколько часов экспедиция будет докладывать о происходящем в горах
Раз в несколько часов экспедиция будет докладывать о происходящем в горах Фото:

Глава альпинистского лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков проводил команду профессиональных гидов, которые пошли в гору Хан-Тенгри (пик Азии) за телом разбившегося хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Отряд ушел под марш «Прощание славянки», рассказал брат погибшего Руслан Рамазанов.

«В 11 утра Дмитрий Греков, легендарный глава альплагеря „Южный Иныльчек“, проводил команду профессиональных гидов и просто замечательных ребят. Олег, Илья, Радистка Кэт, Кальтман, Сергей, Виталий Алексеевич, Эдуард и Иван ушли под „Марш славянки“ в сторону первого лагеря», — написал Рамазанов на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он уточнил, что ночью группа должна была пройти самое узкое и лавиноопасное место. «Главное, чтобы не было снегопада и сильного ветра. И чтобы гиды все вернулись. Живые важнее мертвых», — отметил Рамазанов. Сейчас у мужчины есть рация, по которой он будет связываться с группой раз в четыре часа.

Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии, однако операцию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава альпинистского лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков проводил команду профессиональных гидов, которые пошли в гору Хан-Тенгри (пик Азии) за телом разбившегося хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Отряд ушел под марш «Прощание славянки», рассказал брат погибшего Руслан Рамазанов. «В 11 утра Дмитрий Греков, легендарный глава альплагеря „Южный Иныльчек“, проводил команду профессиональных гидов и просто замечательных ребят. Олег, Илья, Радистка Кэт, Кальтман, Сергей, Виталий Алексеевич, Эдуард и Иван ушли под „Марш славянки“ в сторону первого лагеря», — написал Рамазанов на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он уточнил, что ночью группа должна была пройти самое узкое и лавиноопасное место. «Главное, чтобы не было снегопада и сильного ветра. И чтобы гиды все вернулись. Живые важнее мертвых», — отметил Рамазанов. Сейчас у мужчины есть рация, по которой он будет связываться с группой раз в четыре часа. Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии, однако операцию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...