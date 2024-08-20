Легендарный альпинист указал гидам путь к телу погибшего в горах екатеринбуржца

Глава альпинистского лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков проводил команду профессиональных гидов, которые пошли в гору Хан-Тенгри (пик Азии) за телом разбившегося хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова. Отряд ушел под марш «Прощание славянки», рассказал брат погибшего Руслан Рамазанов.
«В 11 утра Дмитрий Греков, легендарный глава альплагеря „Южный Иныльчек“, проводил команду профессиональных гидов и просто замечательных ребят. Олег, Илья, Радистка Кэт, Кальтман, Сергей, Виталий Алексеевич, Эдуард и Иван ушли под „Марш славянки“ в сторону первого лагеря», — написал Рамазанов на своей странице в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он уточнил, что ночью группа должна была пройти самое узкое и лавиноопасное место. «Главное, чтобы не было снегопада и сильного ветра. И чтобы гиды все вернулись. Живые важнее мертвых», — отметил Рамазанов. Сейчас у мужчины есть рация, по которой он будет связываться с группой раз в четыре часа.
Игорь Рамазанов 6 августа разбился насмерть, сорвавшись с горы высотой в 6995,2 метра. Его тело находится на высоте 6350 метров. Спецгруппу собрали сразу после трагедии, однако операцию осложнила погода — 19 августа в горах выпало 40 сантиметров снега и начали сходить лавины.
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