Экспедиция спустит с гор тело погибшего хореографа из Екатеринбурга

Тело сорвавшегося с горы Хан-Тенгри (пик Азии) известного хореографа и режиссера из Екатеринбурга Игоря Рамазанова спустит группа, созданная специально для этой экспедиции. Путь команды закончится только 25 августа, рассказал брат погибшего Руслан Рамазанов.
«К 18 августа будет полностью сформирована команда из восьми-десяти гидов, операция будет трудоемкая... Если все будет нормально (по погоде), то 25 августа спустимся на Каракол, где будут проведены следственные действия», — приводит слова Рамазанова Федерация альпинизма Свердловской области в соцсети «ВКонтакте».
Сама дорога должна занять несколько дней. Только на подъем уйдет два-три дня. К 25 августа тело должны будут доставить на Южный Иныльчек, откуда вертолетом доставят в Каракол, приводит слова Рамазанова Е1.ru.
Трагедия произошла 6 августа. Сейчас тело погибшего находится на высоте 6350 метров. Семья погибшего организовала сбор средств, чтобы покрыть расходы на поиски и репатриацию.
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