Тюменцы встали в многокилометровую пробку на объездной

В Тюмени на Федюнинского образовалась пробка в 4 километра (архивное фото)
В Тюмени образовалась пробка в четыре километра на улице Федюнинского, в сторону поселка Боровский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».
«Тюмень, улица Федюнинского, объездная дорога. Пробка протяженностью четыре километра», — следует из данных 2GIS.
На карте можно увидеть, что затор образовался в направлении развязки, при движении в сторону поселка Боровский. Судя по комментариям пользователей, проблема в фуре, которая застряла на подъеме.
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