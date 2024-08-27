27 августа 2024

Тюменцы встали в многокилометровую пробку на объездной

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В Тюмени на Федюнинского образовалась пробка в 4 километра (архивное фото)
В Тюмени на Федюнинского образовалась пробка в 4 километра (архивное фото) Фото:

В Тюмени образовалась пробка в четыре километра на улице Федюнинского, в сторону поселка Боровский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис».

«Тюмень, улица Федюнинского, объездная дорога. Пробка протяженностью четыре километра», — следует из данных 2GIS.

На карте можно увидеть, что затор образовался в направлении развязки, при движении в сторону поселка Боровский. Судя по комментариям пользователей, проблема в фуре, которая застряла на подъеме.

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В Тюмени образовалась пробка в четыре километра на улице Федюнинского, в сторону поселка Боровский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Дубльгис». «Тюмень, улица Федюнинского, объездная дорога. Пробка протяженностью четыре километра», — следует из данных 2GIS. На карте можно увидеть, что затор образовался в направлении развязки, при движении в сторону поселка Боровский. Судя по комментариям пользователей, проблема в фуре, которая застряла на подъеме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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