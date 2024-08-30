Картаполов пообещал жесткий ответ Европе из-за разрешения бить по РФ: главное об СВО 30 августа

Москва пообещала жесткий ответ в случае снятия ЕС ограничений для ВСУ

30 августа 2024 в 22:27 Размер текста - 17 +

Москва жестко ответит на снятие ограничений для Украины на удары по территории России европейским оружием Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия пообещала ответить на возможное снятие ограничений на удары ВСУ по территории страны. На Украине разгорелся скандал после крушения истребителя F-16. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Жесткий ответ России на возможное снятие ограничений 30 августа 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия примет жесткие меры в случае использования европейского оружия для ударов по российской территории. Это заявление стало реакцией на призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения для Украины на удары по России. Картаполов подчеркнул, что решение Борреля не будет единственным, и дальнейшие шаги будут приниматься другими политиками. Скандал вокруг крушения F-16 на Украине Новость по теме Украина лишилась первого истребителя F-16: кто стоит за серьезной потерей ВСУ На Украине разгорелся скандал после крушения истребителя F-16. Нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в сбитии истребителя из-за дискоординации между подразделениями. Командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук резко раскритиковал Безуглую, призвав к ее уголовному преследованию и заявив, что она должна извиниться перед войсками. В ответ на этот конфликт лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука с поста командующего Воздушных сил. Увольнение произошло через два дня после крушения истребителя, который был поставлен странами Запада. Пленный солдат ВСУ рассказал о своей судьбе в Курской области Украинский военнослужащий Андрей Долгий, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что не знал о своей отправке в этот регион до прибытия. Он упомянул, что был переведен в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду из-за потерь. Долгий отметил, что во время скрытия от дронов и последующего пленения российские военные относились к нему с уважением, несмотря на ранее распространенные негативные представления о них. Расширение подготовки ВСУ на территории ЕС Жозеп Боррель объявил о намерении расширить программу подготовки украинских военных на территории Евросоюза. На данный момент подготовлено 60 тысяч солдат, и эта цифра будет увеличена. Боррель подтвердил, что вопрос отправки европейских инструкторов на Украину пока не рассматривается. Это заявление сделано после встречи министров обороны ЕС, где решение о расширении подготовки обсуждалось. Атака на Белгородскую область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовой атаке на Белгородскую область, совершенной 26 беспилотниками ВСУ. Были выпущены более 70 снарядов по различным населенным пунктам, что привело к значительным разрушениям: сгорели частные дома, повреждены автомобили и инфраструктура. В результате атак пострадали несколько районов, включая Волоконовский и Шебекинский. Освобождение населенных пунктов в ДНР и Харьковской области Вооруженные силы РФ освободили три населенных пункта: Синьковку в Харьковской области, Константиновку и Новожеланное в ДНР. Также сообщается о значительных потерях ВСУ, включая более 4 800 военнослужащих и различное вооружение. В Минобороны России уточнили, что также освобождены другие населенные пункты, включая Стельмаховку и Орловку. Сосредоточение ВСУ на купянском участке фронта Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о значительном сосредоточении ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, украинские войска стянули большое количество техники и личного состава, что привело к продолжительным тяжелым боям. В результате было освобождено еще одно населенное место в Харьковской области. Польша отказалась обучать украинских солдат на своей территории Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Польша не будет проводить обучение украинских военнослужащих на своей территории. Причинами отказа стали высокая стоимость и сложность организации проекта. Он добавил, что Польша поддерживает обучение на территории ЕС и считает это более эффективным решением. Также подчеркнул, что польская территория не будет использоваться для защиты от российских беспилотников и ракет. Видео уничтожения дронового центра ВСУ Расчет буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» из группировки войск «Запад» успешно уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. В результате точного удара по скрытой цели, который был выполнен тремя снарядами, был полностью уничтожен важный объект противника, сообщает Пятый Канал. Заряжающий гаубицы с позывным «Малой» был награжден медалью «За боевые отличия» прямо на позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия пообещала ответить на возможное снятие ограничений на удары ВСУ по территории страны. На Украине разгорелся скандал после крушения истребителя F-16. Главные события спецоперации на Украине — в материале URA.RU. 30 августа 2024 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия примет жесткие меры в случае использования европейского оружия для ударов по российской территории. Это заявление стало реакцией на призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения для Украины на удары по России. Картаполов подчеркнул, что решение Борреля не будет единственным, и дальнейшие шаги будут приниматься другими политиками. На Украине разгорелся скандал после крушения истребителя F-16. Нардеп Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в сбитии истребителя из-за дискоординации между подразделениями. Командующий Воздушных Сил Украины Николай Олещук резко раскритиковал Безуглую, призвав к ее уголовному преследованию и заявив, что она должна извиниться перед войсками. В ответ на этот конфликт лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Олещука с поста командующего Воздушных сил. Увольнение произошло через два дня после крушения истребителя, который был поставлен странами Запада. Украинский военнослужащий Андрей Долгий, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что не знал о своей отправке в этот регион до прибытия. Он упомянул, что был переведен в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду из-за потерь. Долгий отметил, что во время скрытия от дронов и последующего пленения российские военные относились к нему с уважением, несмотря на ранее распространенные негативные представления о них. Жозеп Боррель объявил о намерении расширить программу подготовки украинских военных на территории Евросоюза. На данный момент подготовлено 60 тысяч солдат, и эта цифра будет увеличена. Боррель подтвердил, что вопрос отправки европейских инструкторов на Украину пока не рассматривается. Это заявление сделано после встречи министров обороны ЕС, где решение о расширении подготовки обсуждалось. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массовой атаке на Белгородскую область, совершенной 26 беспилотниками ВСУ. Были выпущены более 70 снарядов по различным населенным пунктам, что привело к значительным разрушениям: сгорели частные дома, повреждены автомобили и инфраструктура. В результате атак пострадали несколько районов, включая Волоконовский и Шебекинский. Вооруженные силы РФ освободили три населенных пункта: Синьковку в Харьковской области, Константиновку и Новожеланное в ДНР. Также сообщается о значительных потерях ВСУ, включая более 4 800 военнослужащих и различное вооружение. В Минобороны России уточнили, что также освобождены другие населенные пункты, включая Стельмаховку и Орловку. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о значительном сосредоточении ВСУ на купянском участке фронта. По его словам, украинские войска стянули большое количество техники и личного состава, что привело к продолжительным тяжелым боям. В результате было освобождено еще одно населенное место в Харьковской области. Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что Польша не будет проводить обучение украинских военнослужащих на своей территории. Причинами отказа стали высокая стоимость и сложность организации проекта. Он добавил, что Польша поддерживает обучение на территории ЕС и считает это более эффективным решением. Также подчеркнул, что польская территория не будет использоваться для защиты от российских беспилотников и ракет. Расчет буксируемой гаубицы «Гиацинт-Б» из группировки войск «Запад» успешно уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. В результате точного удара по скрытой цели, который был выполнен тремя снарядами, был полностью уничтожен важный объект противника, сообщает Пятый Канал. Заряжающий гаубицы с позывным «Малой» был награжден медалью «За боевые отличия» прямо на позиции.