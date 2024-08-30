Картаполов пообещал дать жесткий ответ Европе на снятие запрета на удары по РФ

Россия жестко и асимметрично ответит на снятие ограничений на использование Вооруженными силами Украины европейского оружия для ударов по территории страны. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«[Ответ России будет] жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — подчеркнул Картаполов в беседе с журналистами РИА Новости. Это заявление последовало после слов главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что страны Евросоюза должны снять ограничения на удары Украины по российской территории. Картаполов также выразил мнение, что не стоит ожидать от Борреля других заявлений, решения будут принимать иные политики.
Ранее Боррель заявил о том, что страны Евросоюза должны снять ограничения на удары Украины по территории РФ. При этом глава дипломатии Евросоюза отметил, что ни одна страна в мире не хочет находиться в конфликте с Россией, передает RT.
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