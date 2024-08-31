Пропавший Ми-8 должен был вылететь к вулкану 1 сентября, но экскурсию перенесли

Mash: экскурсия на пропавшем Ми-8 планировалась 1 сентября
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Стоимость экскурсии на вулкан Вачкажец на пропавшем вертолет Ми-8 стоила 60 тысяч рублей с человека, передает Shot Фото:

Пропавший в Камчатском крае вертолет Ми-8 должен был вылететь на экскурсию к вулкану Вачкажец 1 сентября, однако ее организатор Кирилл Серегин перенес вылет на 31 августа из-за нелетной погоды. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

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«Вертолетная экскурсия на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин», — написал telegram-канал. Отмечается, что он и все остальные пассажиры летели на пропавшем Ми-8. Сама экскурсия планировалась на 1 сентября, однако Серегин предупредил желающих, что вылет переносится на 31 августа из-за нелетной погоды.

Кроме того, стоимость экскурсии составляла 60 тысяч рублей с человека, передает telegram-канал Shot. Среди пассажиров присутствовали владельцы туристической организации «Клуб гидов» (ООО «Большая страна») Михаил и Юлия Репниковы, они родом из Перми. Пилотом вертолета Ми-8 был Денис Блещик, а тур до вулкана мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, пишет telegram-канал Mash. Среди пассажиров на борту также находились Татьяна Бузикова, Александр Никулин, Полина Замятина и другие. На данный момент к поискам пропавшего вертолета невозможно приступить из-за густого тумана, он был вызван циклоном.

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Пропавший в Камчатском крае вертолет Ми-8 должен был вылететь на экскурсию к вулкану Вачкажец 1 сентября, однако ее организатор Кирилл Серегин перенес вылет на 31 августа из-за нелетной погоды. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Вертолетная экскурсия на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин», — написал telegram-канал. Отмечается, что он и все остальные пассажиры летели на пропавшем Ми-8. Сама экскурсия планировалась на 1 сентября, однако Серегин предупредил желающих, что вылет переносится на 31 августа из-за нелетной погоды. Кроме того, стоимость экскурсии составляла 60 тысяч рублей с человека, передает telegram-канал Shot. Среди пассажиров присутствовали владельцы туристической организации «Клуб гидов» (ООО «Большая страна») Михаил и Юлия Репниковы, они родом из Перми. Пилотом вертолета Ми-8 был Денис Блещик, а тур до вулкана мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, пишет telegram-канал Mash. Среди пассажиров на борту также находились Татьяна Бузикова, Александр Никулин, Полина Замятина и другие. На данный момент к поискам пропавшего вертолета невозможно приступить из-за густого тумана, он был вызван циклоном.
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