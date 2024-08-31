Пропавший Ми-8 должен был вылететь к вулкану 1 сентября, но экскурсию перенесли

Mash: экскурсия на пропавшем Ми-8 планировалась 1 сентября

31 августа 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Стоимость экскурсии на вулкан Вачкажец на пропавшем вертолет Ми-8 стоила 60 тысяч рублей с человека, передает Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пропавший в Камчатском крае вертолет Ми-8 должен был вылететь на экскурсию к вулкану Вачкажец 1 сентября, однако ее организатор Кирилл Серегин перенес вылет на 31 августа из-за нелетной погоды. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Новость по теме Возле вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8: хронология событий. Видео «Вертолетная экскурсия на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин», — написал telegram-канал. Отмечается, что он и все остальные пассажиры летели на пропавшем Ми-8. Сама экскурсия планировалась на 1 сентября, однако Серегин предупредил желающих, что вылет переносится на 31 августа из-за нелетной погоды. Кроме того, стоимость экскурсии составляла 60 тысяч рублей с человека, передает telegram-канал Shot. Среди пассажиров присутствовали владельцы туристической организации «Клуб гидов» (ООО «Большая страна») Михаил и Юлия Репниковы, они родом из Перми. Пилотом вертолета Ми-8 был Денис Блещик, а тур до вулкана мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, пишет telegram-канал Mash. Среди пассажиров на борту также находились Татьяна Бузикова, Александр Никулин, Полина Замятина и другие. На данный момент к поискам пропавшего вертолета невозможно приступить из-за густого тумана, он был вызван циклоном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавший в Камчатском крае вертолет Ми-8 должен был вылететь на экскурсию к вулкану Вачкажец 1 сентября, однако ее организатор Кирилл Серегин перенес вылет на 31 августа из-за нелетной погоды. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Вертолетная экскурсия на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин», — написал telegram-канал. Отмечается, что он и все остальные пассажиры летели на пропавшем Ми-8. Сама экскурсия планировалась на 1 сентября, однако Серегин предупредил желающих, что вылет переносится на 31 августа из-за нелетной погоды. Кроме того, стоимость экскурсии составляла 60 тысяч рублей с человека, передает telegram-канал Shot. Среди пассажиров присутствовали владельцы туристической организации «Клуб гидов» (ООО «Большая страна») Михаил и Юлия Репниковы, они родом из Перми. Пилотом вертолета Ми-8 был Денис Блещик, а тур до вулкана мог организовать основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников, пишет telegram-канал Mash. Среди пассажиров на борту также находились Татьяна Бузикова, Александр Никулин, Полина Замятина и другие. На данный момент к поискам пропавшего вертолета невозможно приступить из-за густого тумана, он был вызван циклоном.