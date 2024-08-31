Туман не дает привлечь авиацию к поискам пропавшего Ми-8

Из-за густого тумана, вызванного циклоном, привлечь авиацию к поискам пропавшего Ми-8 на Камчатке невозможно. Об этом рассказали в МЧС России.
«Привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что в данный момент в зоне поисков плотный туман.
На Камчатке 31 августа пропал вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» с 22 пассажирами на борту. На поиски был отправлен другой вертолет. Следственный комитет и МЧС проводят спасательную операцию. Инцидент произошел вблизи вулкана Вачкажец. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности воздушного транспорта.
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