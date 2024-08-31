Туман не дает привлечь авиацию к поискам пропавшего Ми-8

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Туман мешает привлечению авиации к поискам пропавшего Ми-8 на Камчатке, заявили в МЧС
Туман мешает привлечению авиации к поискам пропавшего Ми-8 на Камчатке, заявили в МЧС Фото:

Из-за густого тумана, вызванного циклоном, привлечь авиацию к поискам пропавшего Ми-8 на Камчатке невозможно. Об этом рассказали в МЧС России.

«Привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что в данный момент в зоне поисков плотный туман.

На Камчатке 31 августа пропал вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» с 22 пассажирами на борту. На поиски был отправлен другой вертолет. Следственный комитет и МЧС проводят спасательную операцию. Инцидент произошел вблизи вулкана Вачкажец. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности воздушного транспорта.

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Из-за густого тумана, вызванного циклоном, привлечь авиацию к поискам пропавшего Ми-8 на Камчатке невозможно. Об этом рассказали в МЧС России. «Привлечение авиации в районе поиска пока невозможно из-за подходящего циклона», — говорится в сообщении МЧС. Там добавили, что в данный момент в зоне поисков плотный туман. На Камчатке 31 августа пропал вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» с 22 пассажирами на борту. На поиски был отправлен другой вертолет. Следственный комитет и МЧС проводят спасательную операцию. Инцидент произошел вблизи вулкана Вачкажец. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности воздушного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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