112: на борту пропавшего Ми-8 находился финдиректор РФС Арсений Замятин

На борту пропавшего в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой Полиной.
«На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор РФС — Арсений Замятин», — сообщил telegram-канал 112. Пока что вертолет не обнаружен. Поиски осложняются плохой погодой и темным временем суток, сообщил telegram-канал Baza.
В Камчатском крае 31 августа спустя 10 минут после вылета пропал с радаров с вертолет Ми-8Т в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 пассажиров и три члена экипажа.
В настоящее время организованы поисковые работы. Также для участия в поисках готовится к отправке наземная спасательная группа и дополнительный вертолет.
Обновлено в 14:18 по мск: Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Информацию подтвердили РЕН ТВ в службе коммуникации РФС.
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