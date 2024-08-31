112: на борту пропавшего Ми-8 находился финдиректор РФС Арсений Замятин

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На Камчатке пропал без вести вертолет Ми-8 спустя 10 минут после вылета
На Камчатке пропал без вести вертолет Ми-8 спустя 10 минут после вылета Фото:

На борту пропавшего в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой Полиной.

«На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор РФС — Арсений Замятин», — сообщил telegram-канал 112. Пока что вертолет не обнаружен. Поиски осложняются плохой погодой и темным временем суток, сообщил telegram-канал Baza.

В Камчатском крае 31 августа спустя 10 минут после вылета пропал с радаров с вертолет Ми-8Т в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 пассажиров и три члена экипажа.

В настоящее время организованы поисковые работы. Также для участия в поисках готовится к отправке наземная спасательная группа и дополнительный вертолет.

Обновлено в 14:18 по мск: Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Информацию подтвердили РЕН ТВ в службе коммуникации РФС.

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На борту пропавшего в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» находился финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с супругой Полиной. «На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находился финансовый директор РФС — Арсений Замятин», — сообщил telegram-канал 112. Пока что вертолет не обнаружен. Поиски осложняются плохой погодой и темным временем суток, сообщил telegram-канал Baza. В Камчатском крае 31 августа спустя 10 минут после вылета пропал с радаров с вертолет Ми-8Т в районе вулкана Вачкажец. На воздушном судне находилось 19 пассажиров и три члена экипажа. В настоящее время организованы поисковые работы. Также для участия в поисках готовится к отправке наземная спасательная группа и дополнительный вертолет. Обновлено в 14:18 по мск: Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Информацию подтвердили РЕН ТВ в службе коммуникации РФС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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