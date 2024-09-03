Тюменская компания должна заплатить 2 млн мэрии Кургана за некачественные работы

Тюменскую компанию «КВН» обязали выплатить управлению дорожного хозяйства Кургана 2,3 млн рублей за некачественные работы в горсаду. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Часть работ была выполнена в 2020 году. Через полгода уже были выявлены дефекты, на что и указали подрядчику. Однако дефекты не устранили. Из-за этого с компании взыскали 2,3 млн рублей», — сообщил источник. Информация подтверждается в документах, размещенных на сайте Арбитражного суда.
По данным экспертизы, были выявлены отслоение бортового камня, расхождение швов и просадки. Представители компании обратились со встречным иском. По решению суда, с управления взыскали 331 тысячу рублей за неосновательное обогащение в виде сумм, выплаченных по банковской гарантии, а также 68 тысяч рублей за экспертизу.
В компании «КВН» URA.RU ответили, что еще не решили по поводу подачи апелляции. Также URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу мэрии. Информация будет дополнена после получения ответа.
Компания должна была выполнить работы к 15 ноября 2020 года, но не уложилась в срок. Из-за этого власти расторгли договор и выставили штраф за просрочку и некачественные работы. В дальнейшем этот подрядчик благоустраивал набережную реки Тобол в Кургане и пешеходную аллею в Шадринске.
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