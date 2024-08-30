Украина требует ареста Путина во время его грядущего визита в Монголию: что происходит

Украина требует от Монголии ареста Путина
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Грядущая поездка Путина поставила Монголию под удар, МУС угрожают ответными мерами за невыполнение ордера
Грядущая поездка Путина поставила Монголию под удар, МУС угрожают ответными мерами за невыполнение ордера Фото:

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Монголию 3 сентября по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха. Визит приурочен к 85-летию совместной победы военных над японскими войсками на реке Халхин-Гол. В Монголии заверили, что они не намерены выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, чем очень возмутили Украину. Что известно о грядущей поездке российского лидера и угрозе его ареста — в материале URA.RU.

Что известно о поездке Путина в Монголию

Владимир Путин совершит официальный визит в Монголию 3 сентября по приглашению Ухнагийна Хурэлсуха. Визит приурочен к 85-летию совместной победы военных СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол. В ходе визита ожидается обсуждение развития российско-монгольских отношений и стратегического партнерства, а также обмен мнениями по актуальным мировым и региональным вопросам. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Реакция Кремля на поездку Путина в Монголию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что нет никаких беспокойств относительно членства Монголии в Международном уголовном суде (МУС). По его словам, видит Путина был тщательно подготовлен. 

Монголия не будет арестовывать Путина, Украина злится и требует «правосудия»

Согласно информации от Bloomberg, Монголия не намерена арестовывать российского президента. В связи с этим МИД Украины выступил с требованием задержать Путина, утверждая, что страна обязана выполнить ордер МУС на арест лидера РФ, так как признает юрисдикцию суда.

МУС рассматривает меры в отношении Монголии

Пресс-служба МУС сообщила о рассмотрении возможных мер против Монголии из-за ее отказа сотрудничать с судом и выполнять ордер на арест Путина. Суд может проинформировать ассамблею государств-участников о несотрудничестве для последующего принятия любых необходимых мер.

Непризнанная Россией досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Официальная причина — якобы «незаконный вывоз детей» с территории Украины. В Кремле и МИД страны осудили такое решение. МВД России в свою очередь объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, а СК РФ возбудил уголовные дела в отношении ряда судей и прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана.

Как предупредил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, арест Путина за границей будет равносилен объявлению войны России. Сам президент спокойно отнесся к решению МУС о выдаче ордера. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер продолжает планировать зарубежные поездки, несмотря на возможный арест.

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Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Монголию 3 сентября по приглашению лидера страны Ухнагийна Хурэлсуха. Визит приурочен к 85-летию совместной победы военных над японскими войсками на реке Халхин-Гол. В Монголии заверили, что они не намерены выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина, чем очень возмутили Украину. Что известно о грядущей поездке российского лидера и угрозе его ареста — в материале URA.RU. Что известно о поездке Путина в Монголию Владимир Путин совершит официальный визит в Монголию 3 сентября по приглашению Ухнагийна Хурэлсуха. Визит приурочен к 85-летию совместной победы военных СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол. В ходе визита ожидается обсуждение развития российско-монгольских отношений и стратегического партнерства, а также обмен мнениями по актуальным мировым и региональным вопросам. Планируется подписание ряда двусторонних документов. Реакция Кремля на поездку Путина в Монголию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что нет никаких беспокойств относительно членства Монголии в Международном уголовном суде (МУС). По его словам, видит Путина был тщательно подготовлен.  Монголия не будет арестовывать Путина, Украина злится и требует «правосудия» Согласно информации от Bloomberg, Монголия не намерена арестовывать российского президента. В связи с этим МИД Украины выступил с требованием задержать Путина, утверждая, что страна обязана выполнить ордер МУС на арест лидера РФ, так как признает юрисдикцию суда. МУС рассматривает меры в отношении Монголии Пресс-служба МУС сообщила о рассмотрении возможных мер против Монголии из-за ее отказа сотрудничать с судом и выполнять ордер на арест Путина. Суд может проинформировать ассамблею государств-участников о несотрудничестве для последующего принятия любых необходимых мер. Непризнанная Россией досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест Путина 17 марта 2023 года. Официальная причина — якобы «незаконный вывоз детей» с территории Украины. В Кремле и МИД страны осудили такое решение. МВД России в свою очередь объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, а СК РФ возбудил уголовные дела в отношении ряда судей и прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана. Как предупредил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, арест Путина за границей будет равносилен объявлению войны России. Сам президент спокойно отнесся к решению МУС о выдаче ордера. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер продолжает планировать зарубежные поездки, несмотря на возможный арест.
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