03 сентября 2024

Курганских водителей предупредили о трудностях на трассе из-за ремонта

На трассе в Курганской области начались ремонтные работы
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Окончание ремонта участка трассы запланировано на 2025 год Фото:

В Курганской области на участке трассы «Иртыш» начались ремонтные работы, в связи с чем возможно временно затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Курганской области на участке трассы Р-254 „Иртыш“ 272 — 276 км (обход г. Курган) начались ремонтные работы. Возможно временное затруднение движение, водителям следует планировать свой маршрут заранее», — сообщили в telegram-канале правительства.

Работы по устранению пучин и иных дефектов дорожного движения производит АО «Новосибирскавтодор». Окончание ремонта запланировано на 2025 год.

Сообщалось, что в Кургане ограничивают движение по улице Панфилова в связи с капитальным ремонтом сетей водопровода. Ранее перекрытие было до 31 июля 2024 года.

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В Курганской области на участке трассы «Иртыш» начались ремонтные работы, в связи с чем возможно временно затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области на участке трассы Р-254 „Иртыш“ 272 — 276 км (обход г. Курган) начались ремонтные работы. Возможно временное затруднение движение, водителям следует планировать свой маршрут заранее», — сообщили в telegram-канале правительства. Работы по устранению пучин и иных дефектов дорожного движения производит АО «Новосибирскавтодор». Окончание ремонта запланировано на 2025 год. Сообщалось, что в Кургане ограничивают движение по улице Панфилова в связи с капитальным ремонтом сетей водопровода. Ранее перекрытие было до 31 июля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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