Курганских водителей предупредили о трудностях на трассе из-за ремонта

В Курганской области на участке трассы «Иртыш» начались ремонтные работы, в связи с чем возможно временно затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Курганской области на участке трассы Р-254 „Иртыш“ 272 — 276 км (обход г. Курган) начались ремонтные работы. Возможно временное затруднение движение, водителям следует планировать свой маршрут заранее», — сообщили в telegram-канале правительства.
Работы по устранению пучин и иных дефектов дорожного движения производит АО «Новосибирскавтодор». Окончание ремонта запланировано на 2025 год.
Сообщалось, что в Кургане ограничивают движение по улице Панфилова в связи с капитальным ремонтом сетей водопровода. Ранее перекрытие было до 31 июля 2024 года.
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В Курганской области на участке трассы «Иртыш» начались ремонтные работы, в связи с чем возможно временно затруднение движения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области на участке трассы Р-254 „Иртыш“ 272 — 276 км (обход г. Курган) начались ремонтные работы. Возможно временное затруднение движение, водителям следует планировать свой маршрут заранее», — сообщили в telegram-канале правительства. Работы по устранению пучин и иных дефектов дорожного движения производит АО «Новосибирскавтодор». Окончание ремонта запланировано на 2025 год. Сообщалось, что в Кургане ограничивают движение по улице Панфилова в связи с капитальным ремонтом сетей водопровода. Ранее перекрытие было до 31 июля 2024 года.