Алаудинов назвал единственное справедливое наказание для Зеленского

Алаудинов: Зеленский должен быть повешен
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов дал большое интервью ТАСС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единственным наказанием для президента Украины Владимира Зеленского после завершения СВО должна быть смертельная казнь. Такое мнение озвучил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я надеюсь, что, когда он попадет нам в руки, над ним будет суд. Я не соглашусь ни с одной мерой для него, кроме как виселицей. Я считаю, что он должен быть повешен», — поделился Алаудинов в интервью ТАСС. По мнению командира спецназа, казнь — единственная заслуженная мера для Зеленского «за все деяния, которые он совершил».

С мая у Зеленского закончился срок президентских полномочий. Действующий украинский лидер сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». В американском журнале Foreign Affairs заявили, что после окончания СВО Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержать власть в стране.

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Единственным наказанием для президента Украины Владимира Зеленского после завершения СВО должна быть смертельная казнь. Такое мнение озвучил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Я надеюсь, что, когда он попадет нам в руки, над ним будет суд. Я не соглашусь ни с одной мерой для него, кроме как виселицей. Я считаю, что он должен быть повешен», — поделился Алаудинов в интервью ТАСС. По мнению командира спецназа, казнь — единственная заслуженная мера для Зеленского «за все деяния, которые он совершил». С мая у Зеленского закончился срок президентских полномочий. Действующий украинский лидер сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». В американском журнале Foreign Affairs заявили, что после окончания СВО Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержать власть в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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