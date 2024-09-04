Единственным наказанием для президента Украины Владимира Зеленского после завершения СВО должна быть смертельная казнь. Такое мнение озвучил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Я надеюсь, что, когда он попадет нам в руки, над ним будет суд. Я не соглашусь ни с одной мерой для него, кроме как виселицей. Я считаю, что он должен быть повешен», — поделился Алаудинов в интервью ТАСС. По мнению командира спецназа, казнь — единственная заслуженная мера для Зеленского «за все деяния, которые он совершил».
С мая у Зеленского закончился срок президентских полномочий. Действующий украинский лидер сообщил, что из-за военного положения в стране голосование «сейчас не к месту». В американском журнале Foreign Affairs заявили, что после окончания СВО Зеленский столкнется с серьезными проблемами из-за попытки удержать власть в стране.
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