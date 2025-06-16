ЦБ снизил курс доллара на 17 июня

Доллар опустится до 78,51 рублей
Курс доллара опустится до 78,51 рублей к 17 июня. Об этом сообщил Центральный Банк России.
«Официальный курс доллара на вторник — 78,51 рублей», — сообщил регулятор на своем сайте. Там добавили, что курс евро на 17 июня составит 90,94 рубля, курс юаня — 10,90 рубля.
Ранее, 13 июня, расчетный курс доллара впервые с 22 мая опустился до 79 рублей. К утру того же дня он снизился до 78,77 рубля, что отражает продолжающееся укрепление рубля на валютном рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!