В России начались выборы разных уровней: все, что нужно про них знать. Инфографика

В РФ началось трехдневное голосование на региональных и муниципальных выборах

06 сентября 2024 в 08:24 Размер текста - 17 +

Выборы разных уровней в России пройдут с 6 по 8 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года С 6 по 8 сентября 2024 года в 83 регионах России состоятся выборы. В рамках этих событий завершатся около четырех тысяч избирательных кампаний, в ходе которых будет избрано около 35 тысяч депутатов, губернаторов и мэров. Проголосовать смогут более 57 миллионов человек. Что нужно знать о выборах разных уровней в РФ — в материале URA.RU. Выборы по регионам Губернаторы: 21 регион выберет губернатора путем прямого голосования жителей;

Главы регионов: в четырех регионах главу выберут голосованием парламента;

Госдума: в трех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы;

Местные депутаты: в 13 регионах состоятся выборы местных депутатов. Сколько выдвинулось кандидатов на выборах всех уровней На выборы выдвинулись представители 23 из 24 партий, имеющих на это право. «Партия роста» не выдвигала кандидатов в связи с объединением с «Новыми людьми». Список количества кандидатов от различных партий: Единая Россия: 21 020 кандидатов;

ЛДПР: 6 133 кандидата;

«Справедливая Россия — За правду»: 4 159 кандидатов;

КПРФ: 3 319 кандидатов;

«Новые люди»: 1 963 кандидата;

Партия пенсионеров: 697 кандидатов;

Самовыдвиженцы: 9 034 кандидата. Инфографика URA.RU Сроки проведения голосования Каждый регион самостоятельно определяет продолжительность голосования. Так, три дня (с 6 по 8 сентября) — это основное расписание для большинства регионов. Однако в Карелии, Коми, Калужской, Мурманской, Тверской, Томской, Смоленской, Псковской, Свердловской и Челябинской областях голосование будет идти два дня (7 и 8 сентября). А в Алтайском и Красноярском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Татарстане, Туве, Чечне, Якутии, Кабардино-Балкарии и в Курганской и Ярославской областях — один день (8 сентября). В некоторых российских регионах выборы будут идти не три, а два или один день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выборы губернаторов в регионах В 2024 году прямые выборы губернаторов состоятся в различных субъектах РФ, включая Республику Алтай, Башкирию, Калмыкию, Санкт-Петербург, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края. Также в ряде областей, таких как Астраханская и Челябинская. Всего 94 кандидата от 10 партий борются за губернаторские кресла. «Единая Россия» выдвинула наибольшее количество кандидатов — 20. Также участвуют представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду», «Новых людей» и других партий. Среди претендентов есть и самовыдвиженец — действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В среднем на один губернаторский пост претендует по четыре человека. Также непрямые (голосование парламента) выборы губернаторов пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму. Выборы депутатов и мэров Доизбрание депутатов Госдумы пройдет по одномандатным округам в Хакасии, Брянской и Ростовской областях. В борьбе за мандаты участвуют 16 кандидатов от партий и один самовыдвиженец. Выборы в региональные парламенты пройдут в нескольких регионах, в том числе в Хабаровском крае, Москве и Тульской области. В среднем на один депутатский мандат приходится по семь кандидатов. Выборы мэров состоятся в двух региональных столицах: Абакане и Анадыре. В России осталось всего четыре города с прямыми выборами мэров: Хабаровск, Абакан, Анадырь и Якутск. Однако в Улан-Удэ выборы мэра были отменены с переходом Народного хурала Бурятии на назначение по конкурсу. Также в Москве и Санкт-Петербурге мэры — это фактически главы регионов и губернаторы. Выборы мэров пройдут в Абакане и Анадыре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Дистанционное голосование на выборах Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через интернет на портале vybory.gov.ru будет доступно в 25 регионах. В нескольких из них ДЭГ будет применяться на всех выборах. Еще в 16 регионах онлайн-голосование будет использоваться на отдельных голосованиях. В Москве для голосования используется отдельная региональная платформа на сайте mos.ru. Избиратели могут выбирать между голосованием через интернет и традиционным способом на избирательном участке с бумажным бюллетенем. Как проголосовать через интернет на выборах в 2024 году Для участия в ДЭГ необходимо зарегистрировать заявление на портале «Госуслуги» за три дня до начала выборов. Для москвичей требуется полная учетная запись на сайте mos.ru. Сроки подачи заявления варьируются в зависимости от продолжительности голосования. Так, при трехдневных выборах нужно было подать заявление до 2 сентября, при двухдневных — до 3 сентября, и при однодневных — до 4 сентября. Чтобы дистанционно проголосовать на выборах избиратель должен был за три дня зарегистрировать заявление на портале «Госуслуги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Получение бумажного бюллетеня в Москве Чтобы проголосовать с бумажным бюллетенем по месту постоянной регистрации, необходимо подать соответствующее заявление на портале mos.ru или лично в территориальную избирательную комиссию до 2 сентября. В случае отсутствия заранее подготовленного бюллетеня или полного профиля на mos.ru, избирателям нужно голосовать на участке терминал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 6 по 8 сентября 2024 года в 83 регионах России состоятся выборы. В рамках этих событий завершатся около четырех тысяч избирательных кампаний, в ходе которых будет избрано около 35 тысяч депутатов, губернаторов и мэров. Проголосовать смогут более 57 миллионов человек. Что нужно знать о выборах разных уровней в РФ — в материале URA.RU. Губернаторы: 21 регион выберет губернатора путем прямого голосования жителей; Главы регионов: в четырех регионах главу выберут голосованием парламента; Госдума: в трех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы; Местные депутаты: в 13 регионах состоятся выборы местных депутатов. На выборы выдвинулись представители 23 из 24 партий, имеющих на это право. «Партия роста» не выдвигала кандидатов в связи с объединением с «Новыми людьми». Список количества кандидатов от различных партий: Единая Россия: 21 020 кандидатов; ЛДПР: 6 133 кандидата; «Справедливая Россия — За правду»: 4 159 кандидатов; КПРФ: 3 319 кандидатов; «Новые люди»: 1 963 кандидата; Партия пенсионеров: 697 кандидатов; Самовыдвиженцы: 9 034 кандидата. Каждый регион самостоятельно определяет продолжительность голосования. Так, три дня (с 6 по 8 сентября) — это основное расписание для большинства регионов. Однако в Карелии, Коми, Калужской, Мурманской, Тверской, Томской, Смоленской, Псковской, Свердловской и Челябинской областях голосование будет идти два дня (7 и 8 сентября). А в Алтайском и Красноярском краях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Татарстане, Туве, Чечне, Якутии, Кабардино-Балкарии и в Курганской и Ярославской областях — один день (8 сентября). В 2024 году прямые выборы губернаторов состоятся в различных субъектах РФ, включая Республику Алтай, Башкирию, Калмыкию, Санкт-Петербург, Забайкальский, Хабаровский и Ставропольский края. Также в ряде областей, таких как Астраханская и Челябинская. Всего 94 кандидата от 10 партий борются за губернаторские кресла. «Единая Россия» выдвинула наибольшее количество кандидатов — 20. Также участвуют представители ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду», «Новых людей» и других партий. Среди претендентов есть и самовыдвиженец — действующий губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В среднем на один губернаторский пост претендует по четыре человека. Также непрямые (голосование парламента) выборы губернаторов пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму. Доизбрание депутатов Госдумы пройдет по одномандатным округам в Хакасии, Брянской и Ростовской областях. В борьбе за мандаты участвуют 16 кандидатов от партий и один самовыдвиженец. Выборы в региональные парламенты пройдут в нескольких регионах, в том числе в Хабаровском крае, Москве и Тульской области. В среднем на один депутатский мандат приходится по семь кандидатов. Выборы мэров состоятся в двух региональных столицах: Абакане и Анадыре. В России осталось всего четыре города с прямыми выборами мэров: Хабаровск, Абакан, Анадырь и Якутск. Однако в Улан-Удэ выборы мэра были отменены с переходом Народного хурала Бурятии на назначение по конкурсу. Также в Москве и Санкт-Петербурге мэры — это фактически главы регионов и губернаторы. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через интернет на портале vybory.gov.ru будет доступно в 25 регионах. В нескольких из них ДЭГ будет применяться на всех выборах. Еще в 16 регионах онлайн-голосование будет использоваться на отдельных голосованиях. В Москве для голосования используется отдельная региональная платформа на сайте mos.ru. Избиратели могут выбирать между голосованием через интернет и традиционным способом на избирательном участке с бумажным бюллетенем. Для участия в ДЭГ необходимо зарегистрировать заявление на портале «Госуслуги» за три дня до начала выборов. Для москвичей требуется полная учетная запись на сайте mos.ru. Сроки подачи заявления варьируются в зависимости от продолжительности голосования. Так, при трехдневных выборах нужно было подать заявление до 2 сентября, при двухдневных — до 3 сентября, и при однодневных — до 4 сентября. Чтобы проголосовать с бумажным бюллетенем по месту постоянной регистрации, необходимо подать соответствующее заявление на портале mos.ru или лично в территориальную избирательную комиссию до 2 сентября. В случае отсутствия заранее подготовленного бюллетеня или полного профиля на mos.ru, избирателям нужно голосовать на участке терминал.