В Москве неизвестные пытались ослепить пилотов летевшего в Тюмень самолета

Экипаж благополучно посадил самолет в Тюмени
Пилоты авиакомпании Utair сообщили, что их пытались ослепить лазером в небе недалеко от Москвы. Борт летел в Тюмень и благополучно приземлился в Рощино. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«При выполнении полета на 25 км восточнее от Москвы командир воздушного судна доложил об освещении лазером зеленого цвета. На безопасность полета не повлияло. Командир решил следовать на аэродром назначения», — сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
Самолет приземлился в аэропорту Рощино. Перевозчиков выступала компания Utair.
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