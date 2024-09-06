Водитель не справился с управлением авто
На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО утром 7 сентября водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся с дороги в кювет. О происшествии Госавтоинспекция округа сообщила в соцсети.
«7 сентября на 357 километре автодороги Сургут — Салехард, недалеко от Муравленко водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Автомобиль перевернулся на крышу. Водитель получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Водителя с травмами увезли в больницу
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