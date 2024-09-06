06 сентября 2024

На трассе в ЯНАО авто перевернулось в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель не справился с управлением авто
Водитель не справился с управлением авто Фото:

На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО утром 7 сентября водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся с дороги в кювет. О происшествии Госавтоинспекция округа сообщила в соцсети.

«7 сентября на 357 километре автодороги Сургут — Салехард, недалеко от Муравленко водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Автомобиль перевернулся на крышу. Водитель получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Водителя с травмами увезли в больницу
Водителя с травмами увезли в больницу
Фото:

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На трассе Сургут — Салехард в ЯНАО утром 7 сентября водитель иномарки не справился с управлением и перевернулся с дороги в кювет. О происшествии Госавтоинспекция округа сообщила в соцсети. «7 сентября на 357 километре автодороги Сургут — Салехард, недалеко от Муравленко водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением. В результате он допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале ведомства. Автомобиль перевернулся на крышу. Водитель получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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