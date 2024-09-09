ВСУ потеряли три населенных пункта: главное об СВО к вечеру 9 сентября

ВС РФ за сутки освободили три населенных пункта в ДНР: Красногоровку, Водяное и Мемрик. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признался, что «его волосы встают дыбом» от содержимого гаджетов украинских военных. Эти и другие главные новости спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, Водяное и Мемрик в ДНР
Оставшиеся силы ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР. Украинских бойцов в городе не осталось. Бои за населенный пункт шли с февраля 2024 года.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Водяное. Об этом сообщил украинский аналитический сайт, МО РФ официально информацию не подтверждало.
Армия России освободила населенный пункт Мемрик. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Алаудинов пришел в ужас, посмотрев в телефон бойца ВСУ
Алаудинов удивился содержимому телефонов украинских военных, назвав его «грязью». Он сказал, что у него «волосы дыбом встают» от содержимого гаджетов ВСУ. Командир «Ахмата» уточнил, что среди увиденного есть кадры избиения людей с целью заставить их воевать.
«Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. <…> Да-да, у них такая тема, прям грязь такая, что ты даже диву даешься, как такое может быть», — заявил Алаудинов. Он добавил, что гаджеты противников — «очень специфичная тема».
Премьер Венгрии анонсировал «заметное» мероприятие по миру на Украине
Новое «заметное» мероприятие пройдет в рамках мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине. Венгерский премьер работал над этой миссией летом и заявил, что ее «заметное» проявление состоится в сентябре.
Лавров рассказал, что Россия не готова к перемирию с Украиной на чужих условиях
Ни одна инициатива по решению конфликта на Украине не затрагивает права русскоговорящего населения. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это ключевой проблемой в решении ситуации. Он подчеркнул, что говорить о решении конфликта только как об «обмене территориями» — несерьезно.
Силы ПВО России уничтожили 45 БПЛА ВСУ
ПВО уничтожило две французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS, а также 45 украинских беспилотников. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удары по ВСУ в Харьковской области
ВКС России ударили по командному пункту ВСУ в районе населенного пункта Грушевка (Харьковская область). Уничтожены 80 украинских бойцов и 8 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
Также российский FPV-дрон уничтожил БМП Bradley ВСУ. Боевая машина пехоты была обнаружена группировкой войск «Север». Об этом сообщает MK.RU.
Курское направление
Оператор FPV-дрона группировки войск «Север» уничтожил бронемашину ВСУ «Козак» в приграничном районе Курской области. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на МО России.
За сутки ВСУ потеряли до 620 военнослужащих в Курской области. Также ВС РФ вывели из строя десять вражеских артиллерийских орудий, две боевых машины пехоты, один танк и один бронетранспортер. Эту информацию передает «Национальная служба новостей».
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ, которые планировали закрепиться на приграничной территории в Курской области. Об этом сообщает «Пятый канал».
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