Премьер Венгрии анонсировал «заметное» мероприятие по миру на Украине

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Виктор Орбан заявил, что продолжает свою миротворческую миссию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новое «заметное» мероприятие пройдет в рамках мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил сам венгерский премьер.

«Миссия продолжается, он [Орбан] работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет „заметное“ проявление», — пишет РИА Новости со ссылкой на портал ATV. Это заявление Орбан сделал на ежегодном закрытом мероприятии в городе Кетче. Конкретные детали предстоящего события он не раскрыл.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-главой США Дональдом Трампом. После он отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине и предложения самого государства насчет этого вопроса.

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Новое «заметное» мероприятие пройдет в рамках мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил сам венгерский премьер. «Миссия продолжается, он [Орбан] работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет „заметное“ проявление», — пишет РИА Новости со ссылкой на портал ATV. Это заявление Орбан сделал на ежегодном закрытом мероприятии в городе Кетче. Конкретные детали предстоящего события он не раскрыл. В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-главой США Дональдом Трампом. После он отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине и предложения самого государства насчет этого вопроса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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