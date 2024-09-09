Премьер Венгрии анонсировал «заметное» мероприятие по миру на Украине

Новое «заметное» мероприятие пройдет в рамках мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, которая состоится в сентябре. Об этом сообщил сам венгерский премьер.
«Миссия продолжается, он [Орбан] работал над ней и летом и намекнул, что в сентябре у нее будет „заметное“ проявление», — пишет РИА Новости со ссылкой на портал ATV. Это заявление Орбан сделал на ежегодном закрытом мероприятии в городе Кетче. Конкретные детали предстоящего события он не раскрыл.
В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-главой США Дональдом Трампом. После он отправил лидерам Евросоюза итоги первого этапа переговоров по Украине и предложения самого государства насчет этого вопроса.
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