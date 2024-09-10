Ликвидированную ФСБ группировку челябинских дорожников оставили в СИЗО

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СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, камера, сизо, тюрьма, решетка, нары
Группировка Нвера Колозяна осталась в СИЗО до середины ноября Фото:
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Преступную группировку, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, оставили в СИЗО до середины ноября. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска.

«Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Нверу Колозяну, Гарнику Колозяну, Никите Иноземцеву. На срок два месяца, то есть до 12 ноября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

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Разгром ОПГ сотрудниками УФСБ начался в декабре 2023 года. Были задержаны сын и отец Колозяны (сына задержали при попытке улететь из страны), и Иноземцев. Их обвинили в коррупции при получении дорожных подрядов. Тогда силовики и не предполагали, что это выльется в целую череду уголовных дел. Причем под следствием окажутся не простые клерки, а высокопоставленные сотрудники мэрии областного центра и подведомственных областному правительству организаций.

В настоящий момент по делу ОПГ дорожников проходит семь человек. Помимо Колозяна и компании среди них экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев, начальник отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, его подчиненный Ильдар Галлямов, и известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Всех их, по мнению следствия, Колозян использовал для создания преступной схемы.

Предварительно, группировка обогащалась на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. Для этого они платили сотрудникам контролирующих органов. Те же, в свою очередь, помогали компании Колозяна с приемкой работ и получением выгодных контрактов.

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Преступную группировку, предполагаемым лидером которой является директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, оставили в СИЗО до середины ноября. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда Челябинска. «Суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Нверу Колозяну, Гарнику Колозяну, Никите Иноземцеву. На срок два месяца, то есть до 12 ноября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Разгром ОПГ сотрудниками УФСБ начался в декабре 2023 года. Были задержаны сын и отец Колозяны (сына задержали при попытке улететь из страны), и Иноземцев. Их обвинили в коррупции при получении дорожных подрядов. Тогда силовики и не предполагали, что это выльется в целую череду уголовных дел. Причем под следствием окажутся не простые клерки, а высокопоставленные сотрудники мэрии областного центра и подведомственных областному правительству организаций. В настоящий момент по делу ОПГ дорожников проходит семь человек. Помимо Колозяна и компании среди них экс-председатель Комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев, начальник отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артем Степанов, его подчиненный Ильдар Галлямов, и известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Всех их, по мнению следствия, Колозян использовал для создания преступной схемы. Предварительно, группировка обогащалась на нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. Для этого они платили сотрудникам контролирующих органов. Те же, в свою очередь, помогали компании Колозяна с приемкой работ и получением выгодных контрактов.
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