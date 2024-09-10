Экс-военком Озерска Пичугин пытался оспорить 10-летний срок в колонии

11 сентября 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Владимир Пичугин отправился в колонию на 10 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинский областной суд 11 сентября поставил точку в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего военкома Озерска Владимира Пичугина, осужденного на 10 лет за коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, срок оставили без изменения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Владимира Пичугина, ранее занимавшего должность военного комиссара Озерска Челябинской области. Приговор Озерского горсуда от 20 мая 2024 года оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Новость по теме Что известно об уголовном деле экс-военкома Озерска Пичугина, осужденного на 10 лет за коррупцию Пичугина задержали в конце июня 2023 года с поличным: в кармане военного обнаружили денежные средства. В операции участвовали сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки. Пичугину предъявили обвинения в получении взяток. Предварительно, преступную схему комиссар организовал во время проведения в РФ частичной мобилизации осенью 2022 года. По версии следствия, за деньги он «отмазывал» получивших повестки от отправки на фронт. При этом у некоторых он вымогал деньги. После задержания Пичугин написал рапорт об увольнении. Его поместили в СИЗО, где он провел весь период следствия, длившегося около полугода. Судебный процесс по делу длился также около шести месяцев. По итогу уже бывшего комиссара признали виновным. В качестве наказания он получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 7 млн рублей. Также ему на девять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на девять лет. Кроме того, суд первой инстанции лишил Пичугина воинского звания «подполковник», конфисковал его денежные средства в размере 160 тысяч рублей, соответствующему общему размеру полученных взяток, а также в целях обеспечения исполнения приговора сохранил арест на имущество бывшего военного. Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 11 сентября поставил точку в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор в отношении бывшего военкома Озерска Владимира Пичугина, осужденного на 10 лет за коррупцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, срок оставили без изменения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Владимира Пичугина, ранее занимавшего должность военного комиссара Озерска Челябинской области. Приговор Озерского горсуда от 20 мая 2024 года оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Пичугина задержали в конце июня 2023 года с поличным: в кармане военного обнаружили денежные средства. В операции участвовали сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки. Пичугину предъявили обвинения в получении взяток. Предварительно, преступную схему комиссар организовал во время проведения в РФ частичной мобилизации осенью 2022 года. По версии следствия, за деньги он «отмазывал» получивших повестки от отправки на фронт. При этом у некоторых он вымогал деньги. После задержания Пичугин написал рапорт об увольнении. Его поместили в СИЗО, где он провел весь период следствия, длившегося около полугода. Судебный процесс по делу длился также около шести месяцев. По итогу уже бывшего комиссара признали виновным. В качестве наказания он получил 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 7 млн рублей. Также ему на девять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на девять лет. Кроме того, суд первой инстанции лишил Пичугина воинского звания «подполковник», конфисковал его денежные средства в размере 160 тысяч рублей, соответствующему общему размеру полученных взяток, а также в целях обеспечения исполнения приговора сохранил арест на имущество бывшего военного. Озерск — одно из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. По информации URA.RU, городской военкомат стал единственным в регионе, не выполнившим план по мобилизации осенью 2022 года.