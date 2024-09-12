Леонид Окунев умер 8 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени похоронили руководителя молодежного театра «Ангажемент» Леонида Окунева. Прощание с актером посетили глава региона Александр Моор, заместитель председателя облдумы Наталья Шевчик и замглавы города Дина Горковец. Как проводили в последний путь Заслуженного артиста РФ — в фоторепортаже URA.RU.

Леонид Окунев умер 8 сентября. Ему было 75 лет. Церемония прощания состоялась в большом зале театра, который и основал Окунев вместе со своим другом Виктором Загоруйко в 1993 году. С 2005 года он стал директором театра и художественным руководителем.