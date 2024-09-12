В Тюмени похоронили директора театра «Ангажемент» Леонида Окунева. Фоторепортаж

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Кладбище, прощание с Окуневым. Тюмень
Леонид Окунев умер 8 сентября Фото:

В Тюмени похоронили руководителя молодежного театра «Ангажемент» Леонида Окунева. Прощание с актером посетили глава региона Александр Моор, заместитель председателя облдумы Наталья Шевчик и замглавы города Дина Горковец. Как проводили в последний путь Заслуженного артиста РФ — в фоторепортаже URA.RU.

Леонид Окунев умер 8 сентября. Ему было 75 лет. Церемония прощания состоялась в большом зале театра, который и основал Окунев вместе со своим другом Виктором Загоруйко в 1993 году. С 2005 года он стал директором театра и художественным руководителем.

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В Тюмени похоронили руководителя молодежного театра «Ангажемент» Леонида Окунева. Прощание с актером посетили глава региона Александр Моор, заместитель председателя облдумы Наталья Шевчик и замглавы города Дина Горковец. Как проводили в последний путь Заслуженного артиста РФ — в фоторепортаже URA.RU. Леонид Окунев умер 8 сентября. Ему было 75 лет. Церемония прощания состоялась в большом зале театра, который и основал Окунев вместе со своим другом Виктором Загоруйко в 1993 году. С 2005 года он стал директором театра и художественным руководителем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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