В Тюмени продлили перекрытие дороги на Малышева. Карта

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Дорогу перекрыли 27 июля
Дорогу перекрыли 27 июля Фото:

В Тюмени продлили перекрытие дороги на улице Малышева до 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее проезд должны были открыть 15 сентября.

«В связи с производственной необходимостью при выполнении капитального ремонта автомобильной дороги улице Малышева на участке от Игримской до Шаимской сроки прекращения движения транспортных средств продлены до 29 сентября. Возможные маршруты объезда: Игримская, Королева, Блюхера, Мельникайте», — сообщили в мэрии.

Дорогу перекрыли 27 июля. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.

Дорогу должны были открыть 16 сентября
Дорогу должны были открыть 16 сентября
Фото:

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В Тюмени продлили перекрытие дороги на улице Малышева до 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее проезд должны были открыть 15 сентября. «В связи с производственной необходимостью при выполнении капитального ремонта автомобильной дороги улице Малышева на участке от Игримской до Шаимской сроки прекращения движения транспортных средств продлены до 29 сентября. Возможные маршруты объезда: Игримская, Королева, Блюхера, Мельникайте», — сообщили в мэрии. Дорогу перекрыли 27 июля. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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