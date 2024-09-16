Дорогу перекрыли 27 июля
В Тюмени продлили перекрытие дороги на улице Малышева до 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее проезд должны были открыть 15 сентября.
«В связи с производственной необходимостью при выполнении капитального ремонта автомобильной дороги улице Малышева на участке от Игримской до Шаимской сроки прекращения движения транспортных средств продлены до 29 сентября. Возможные маршруты объезда: Игримская, Королева, Блюхера, Мельникайте», — сообщили в мэрии.
Дорогу перекрыли 27 июля. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут.
Дорогу должны были открыть 16 сентября
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