Учительница из Кургана, выигравшая миллион, разрешает шутить и смеяться на уроке

18 сентября 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Учительница разрешает детям шутить на своих уроках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион рублей в телешоу на ТНТ, рассказала, что разрешает своим ученикам смеяться и шутить на уроках. По ее словам, учеба и юмор связаны, пишет она в своих соцсетях. «На уроках в моем классе всегда шумно. Я разрешаю детям шептаться, вставать и помогать, пошутить, если шутка сильно нравится. Когда я стала учителем, я решила, что буду позволять ученикам то, что запрещали в школе мне. Например, встать посреди урока музыки и спеть свою любимую песню, пошутить на весь класс. Важно располагать ученика к доверию, разрешать ему быть собой», — написала Золотухина в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По словам учительницы, учеба и юмор связаны. По ее мнению, юмор может помочь сделать информацию более запоминающейся и снизить уровень стресса, так как смех способствует расслаблению тела на физическом и психологическом уровне. Софья Золотухина выступила в шоу «История на миллион» на канале ТНТ. Она рассмешила ведущего Гарика Мартиросяна и весь зал, а также получила миллион рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион рублей в телешоу на ТНТ, рассказала, что разрешает своим ученикам смеяться и шутить на уроках. По ее словам, учеба и юмор связаны, пишет она в своих соцсетях. «На уроках в моем классе всегда шумно. Я разрешаю детям шептаться, вставать и помогать, пошутить, если шутка сильно нравится. Когда я стала учителем, я решила, что буду позволять ученикам то, что запрещали в школе мне. Например, встать посреди урока музыки и спеть свою любимую песню, пошутить на весь класс. Важно располагать ученика к доверию, разрешать ему быть собой», — написала Золотухина в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По словам учительницы, учеба и юмор связаны. По ее мнению, юмор может помочь сделать информацию более запоминающейся и снизить уровень стресса, так как смех способствует расслаблению тела на физическом и психологическом уровне. Софья Золотухина выступила в шоу «История на миллион» на канале ТНТ. Она рассмешила ведущего Гарика Мартиросяна и весь зал, а также получила миллион рублей.