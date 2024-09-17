17 сентября 2024

Учительница из Кургана, выигравшая миллион, разрешает шутить и смеяться на уроке

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Учительница разрешает детям шутить на своих уроках Фото:

Курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион рублей в телешоу на ТНТ, рассказала, что разрешает своим ученикам смеяться и шутить на уроках. По ее словам, учеба и юмор связаны, пишет она в своих соцсетях.

«На уроках в моем классе всегда шумно. Я разрешаю детям шептаться, вставать и помогать, пошутить, если шутка сильно нравится. Когда я стала учителем, я решила, что буду позволять ученикам то, что запрещали в школе мне. Например, встать посреди урока музыки и спеть свою любимую песню, пошутить на весь класс. Важно располагать ученика к доверию, разрешать ему быть собой», — написала Золотухина в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

По словам учительницы, учеба и юмор связаны. По ее мнению, юмор может помочь сделать информацию более запоминающейся и снизить уровень стресса, так как смех способствует расслаблению тела на физическом и психологическом уровне.

Софья Золотухина выступила в шоу «История на миллион» на канале ТНТ. Она рассмешила ведущего Гарика Мартиросяна и весь зал, а также получила миллион рублей.

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Курганская учительница Софья Золотухина, выигравшая миллион рублей в телешоу на ТНТ, рассказала, что разрешает своим ученикам смеяться и шутить на уроках. По ее словам, учеба и юмор связаны, пишет она в своих соцсетях. «На уроках в моем классе всегда шумно. Я разрешаю детям шептаться, вставать и помогать, пошутить, если шутка сильно нравится. Когда я стала учителем, я решила, что буду позволять ученикам то, что запрещали в школе мне. Например, встать посреди урока музыки и спеть свою любимую песню, пошутить на весь класс. Важно располагать ученика к доверию, разрешать ему быть собой», — написала Золотухина в своей группе в соцсети «ВКонтакте». По словам учительницы, учеба и юмор связаны. По ее мнению, юмор может помочь сделать информацию более запоминающейся и снизить уровень стресса, так как смех способствует расслаблению тела на физическом и психологическом уровне. Софья Золотухина выступила в шоу «История на миллион» на канале ТНТ. Она рассмешила ведущего Гарика Мартиросяна и весь зал, а также получила миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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