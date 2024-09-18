Shaman в Перми после аншлагов в ДК собирает спорткомплекс

Певец Shaman (Ярослав Дронов) на следующей неделе выступит с концертом в Перми. В этот раз шоу состоится не в ДК им. Солдатова, как раньше, а в спорткомплексе им. Сухарева, который вмещает больше зрителей. Судя по сервису продажи билетов, львиная их доля уже раскуплена. Так что проблем с публикой, которые наблюдаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, в Перми не будет.
Цена билетов, которые есть в наличии, от 4500 до 8000 рублей. Свободными остаются 70 мест в партере и еще 28 на трибунах. В секторе для VIP мест нет.
Как рассказывало URA.RU, пермяки начали скупать билеты на концерт, который состоится 23 сентября, еще в конце мая. Между тем, в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, куда Shaman отправится после Перми, организаторы шоу столкнулись с нежеланием горожан идти на выступление. В Перми последний раз Shaman выступал 1 февраля. Концерт прошел при полном аншлаге. Певец тогда встретился со своим фанатом — исполнителем жестовой песни Артемом Агафоновым, который выступает с репертуаром звезды.
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