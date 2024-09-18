На TNF можно встретить машины разных классов
Участники промышленно-энергетического форума TNF 2024 приезжают на мероприятия на автомобилях разных классов. На парковке, которая стоит почти 100 тысяч рублей, можно встретить личные или арендованные авто от моделей бизнес-класса до премиальных китайских марок. Подробнее о том, какими машинами пользуются участники TNF — в нашем фоторепортаже.
Одной из самых популярных марок, как на форуме, так и в России, является японский внедорожник Toyota Land Cruiser. Это автомобиль премиум класса, чья надежность проверенна временем
Следом за ним по популярности идет BMW X6. Это среднеразмерный немецкий спортивный кроссовер, который позволит комфортно проводить активный отдых
Конечно на парковке TNF можно найти и третью самую известную марку - Mercedes-Benz S-Class. Это седан класса люкс, предназначенный для ежедневных семейных поездок
Toyota Alphard. Пятидверный японский минивэн высшего класса. Он не так сильно распространен на рынке, как прошлые автомобили, однако является не менее комфортным
Также на парковке форума можно увидеть молодой китайский седан люкс класса Hongqi H9. Он вышел на рынок в 2020 году, но уже успел завоевать внимание автолюбителей
Помимо этого здесь стоит и его "брат" - Hongqi HS5. Это люксовый компактный кроссовер, выпускаемый с 2019 года. Его преимущества - комфорт и просторность салона
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