От бизнес-класса до премиальных китайцев: на чем ездят участники форума TNF в Тюмени. Фоторепортаж

Участники форума TNF в Тюмени ездят на бизнес-классе и на премиальных китайцах
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На TNF можно встретить машины разных классов
На TNF можно встретить машины разных классов Фото:

Участники промышленно-энергетического форума TNF 2024 приезжают на мероприятия на автомобилях разных классов. На парковке, которая стоит почти 100 тысяч рублей, можно встретить личные или арендованные авто от моделей бизнес-класса до премиальных китайских марок. Подробнее о том, какими машинами пользуются участники TNF — в нашем фоторепортаже.

Одной из самых популярных марок, как на форуме, так и в России, является японский внедорожник Toyota Land Cruiser. Это автомобиль премиум класса, чья надежность проверенна временем
Одной из самых популярных марок, как на форуме, так и в России, является японский внедорожник Toyota Land Cruiser. Это автомобиль премиум класса, чья надежность проверенна временем
Фото:
Следом за ним по популярности идет BMW X6. Это среднеразмерный немецкий спортивный кроссовер, который позволит комфортно проводить активный отдых
Следом за ним по популярности идет BMW X6. Это среднеразмерный немецкий спортивный кроссовер, который позволит комфортно проводить активный отдых
Фото:
Конечно на парковке TNF можно найти и третью самую известную марку - Mercedes-Benz S-Class. Это седан класса люкс, предназначенный для ежедневных семейных поездок
Конечно на парковке TNF можно найти и третью самую известную марку - Mercedes-Benz S-Class. Это седан класса люкс, предназначенный для ежедневных семейных поездок
Фото:
Toyota Alphard. Пятидверный японский минивэн высшего класса. Он не так сильно распространен на рынке, как прошлые автомобили, однако является не менее комфортным
Toyota Alphard. Пятидверный японский минивэн высшего класса. Он не так сильно распространен на рынке, как прошлые автомобили, однако является не менее комфортным
Фото:
Также на парковке форума можно увидеть молодой китайский седан люкс класса Hongqi H9. Он вышел на рынок в 2020 году, но уже успел завоевать внимание автолюбителей
Также на парковке форума можно увидеть молодой китайский седан люкс класса Hongqi H9. Он вышел на рынок в 2020 году, но уже успел завоевать внимание автолюбителей
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Помимо этого здесь стоит и его "брат" - Hongqi HS5. Это люксовый компактный кроссовер, выпускаемый с 2019 года. Его преимущества - комфорт и просторность салона
Помимо этого здесь стоит и его "брат" - Hongqi HS5. Это люксовый компактный кроссовер, выпускаемый с 2019 года. Его преимущества - комфорт и просторность салона
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Участники промышленно-энергетического форума TNF 2024 приезжают на мероприятия на автомобилях разных классов. На парковке, которая стоит почти 100 тысяч рублей, можно встретить личные или арендованные авто от моделей бизнес-класса до премиальных китайских марок. Подробнее о том, какими машинами пользуются участники TNF — в нашем фоторепортаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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