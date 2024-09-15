15 сентября 2024
14 сентября 2024

За парковку на форуме TNF придется заплатить почти 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум проходит в Тюмени в 21 раз
Форум проходит в Тюмени в 21 раз Фото:

За парковку на территории промышленно-энергетического форума TNF гостям мероприятия придется заплатить от 68 до 98 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте площадки.

«Стоимость аккредитации с правом заезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров с последующей парковкой на стоянке форума — 98 000 рублей. Стоимость аккредитации с правом транзитного проезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров — 68 000 рублей», — указано на сайте.

TNF проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. Как ранее писало URA.RU, в этом году цены на билеты на форум выросли почти на 200 тысяч рублей. 

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За парковку на территории промышленно-энергетического форума TNF гостям мероприятия придется заплатить от 68 до 98 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте площадки. «Стоимость аккредитации с правом заезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров с последующей парковкой на стоянке форума — 98 000 рублей. Стоимость аккредитации с правом транзитного проезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров — 68 000 рублей», — указано на сайте. TNF проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. Как ранее писало URA.RU, в этом году цены на билеты на форум выросли почти на 200 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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