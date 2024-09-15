За парковку на форуме TNF придется заплатить почти 100 тысяч рублей

За парковку на территории промышленно-энергетического форума TNF гостям мероприятия придется заплатить от 68 до 98 тысяч рублей. Такая информация указана на сайте площадки.
«Стоимость аккредитации с правом заезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров с последующей парковкой на стоянке форума — 98 000 рублей. Стоимость аккредитации с правом транзитного проезда на территорию форума для посадки и высадки пассажиров — 68 000 рублей», — указано на сайте.
TNF проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. Как ранее писало URA.RU, в этом году цены на билеты на форум выросли почти на 200 тысяч рублей.
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