WP: подозреваемого в покушении на Трампа обвинили в торговле людьми для ВСУ

Задержанный по подозрению в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут теперь обвиняется в торговле людьми для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). После начала российско-украинского конфликта мужчина пытался вербовать для Украины наемников, в том числе из Афганистана. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Его неоднократные попытки завербовать иностранных боевиков в Украину, особенно из Афганистана, вызвали тревогу в некоторых кругах. <...> деятельность Раута выглядела как возможная торговля людьми», — сообщила американская газета. Там же отметили, что Раут провел значительное время в Украине с начала спецоперации. Действия мужчины по вербовке вызвали подозрения в торговле людьми и опасения по поводу его психического здоровья.
По информации, предоставленной американскими правоохранительными органами, 15 сентября у гольф-клуба во Флориде была совершена вторая попытка покушения на Дональда Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по подозреваемому, мужчина сбежал с места происшествия. После короткой погони подозреваемый был арестован. На месте был обнаружен автомат АК-47 с оптическим прицелом и другие предметы, что послужило основанием для привлечения ФБР к дальнейшему расследованию.
Также отмечается, что Райан Уэсли Раут поддерживал Киев и пытался попасть в ряды ВСУ после начала специальной военной операции на Украине. Его не приняли из-за того, что иностранные бойцы посчитали его сумасшедшим. Во время своего пребывания в украинской столице, мужчина был бездомным.
Первая попытка нападения на бывшего президента США произошла 13 июля этого же года в Пенсильвании. Стрелок промахнулся, пуля задела правое ухо экс-президента.
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