18 сентября 2024

WP: подозреваемого в покушении на Трампа обвинили в торговле людьми для ВСУ

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Причастный ко второму покушению на Трампа мог торговать людьми для ВСУ
Причастный ко второму покушению на Трампа мог торговать людьми для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Задержанный по подозрению в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут теперь обвиняется в торговле людьми для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). После начала российско-украинского конфликта мужчина пытался вербовать для Украины наемников, в том числе из Афганистана. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Его неоднократные попытки завербовать иностранных боевиков в Украину, особенно из Афганистана, вызвали тревогу в некоторых кругах. <...> деятельность Раута выглядела как возможная торговля людьми», — сообщила американская газета. Там же отметили, что Раут провел значительное время в Украине с начала спецоперации. Действия мужчины по вербовке вызвали подозрения в торговле людьми и опасения по поводу его психического здоровья. 

По информации, предоставленной американскими правоохранительными органами, 15 сентября у гольф-клуба во Флориде была совершена вторая попытка покушения на Дональда Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по подозреваемому, мужчина сбежал с места происшествия. После короткой погони подозреваемый был арестован. На месте был обнаружен автомат АК-47 с оптическим прицелом и другие предметы, что послужило основанием для привлечения ФБР к дальнейшему расследованию.

Также отмечается, что Райан Уэсли Раут поддерживал Киев и пытался попасть в ряды ВСУ после начала специальной военной операции на Украине. Его не приняли из-за того, что иностранные бойцы посчитали его сумасшедшим. Во время своего пребывания в украинской столице, мужчина был бездомным.

Первая попытка нападения на бывшего президента США произошла 13 июля этого же года в Пенсильвании. Стрелок промахнулся, пуля задела правое ухо экс-президента.

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Задержанный по подозрению в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут теперь обвиняется в торговле людьми для Вооруженных Сил Украины (ВСУ). После начала российско-украинского конфликта мужчина пытался вербовать для Украины наемников, в том числе из Афганистана. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Его неоднократные попытки завербовать иностранных боевиков в Украину, особенно из Афганистана, вызвали тревогу в некоторых кругах. <...> деятельность Раута выглядела как возможная торговля людьми», — сообщила американская газета. Там же отметили, что Раут провел значительное время в Украине с начала спецоперации. Действия мужчины по вербовке вызвали подозрения в торговле людьми и опасения по поводу его психического здоровья.  По информации, предоставленной американскими правоохранительными органами, 15 сентября у гольф-клуба во Флориде была совершена вторая попытка покушения на Дональда Трампа. Сотрудники Секретной службы открыли огонь по подозреваемому, мужчина сбежал с места происшествия. После короткой погони подозреваемый был арестован. На месте был обнаружен автомат АК-47 с оптическим прицелом и другие предметы, что послужило основанием для привлечения ФБР к дальнейшему расследованию. Также отмечается, что Райан Уэсли Раут поддерживал Киев и пытался попасть в ряды ВСУ после начала специальной военной операции на Украине. Его не приняли из-за того, что иностранные бойцы посчитали его сумасшедшим. Во время своего пребывания в украинской столице, мужчина был бездомным. Первая попытка нападения на бывшего президента США произошла 13 июля этого же года в Пенсильвании. Стрелок промахнулся, пуля задела правое ухо экс-президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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