«Чокнутый»: NYP раскрыл, почему подозреваемого в покушении на Трампа не взяли в ВСУ

17 сентября 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Райан Раут отправился на Украину в марте 2023 года Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan Подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Раута не взяли в ВСУ из-за того, что иностранные боевики посчитали его сумасшедшим. Об этом сообщили источники газеты New York Post, которые лично общались с Раутом. «Безумный идиот, но никто не удивлен. Есть такие люди, которые приходят и отчаянно хотят помочь и быть важными. И он был одним из таких — просто на самом безумном конце», — рассказал источник New York Post Раут поехал на Украину в марте 2023 года, желая помочь в боевых действиях против России. Он рассказал изданию Financial Times, что Украинский международный легион не взял его из-за отсутствия боевого опыта и предложил заниматься вербовкой. Однако легион сообщил, что Раут не был официально связан с их деятельностью. Те, кто лично общался с Раутом, заявляют, что не удивлены его поступком и считают покушавшегося «неуравновешенным и опасным». Ранее американка Челси Уолш, которая встречалась с Раутом в Киеве в 2022 году, рассказала, что тот угрожал убийством главе России Владимиру Путину и верховному лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Она описала Раута как человека с «хищническим» и «антисоциальным» поведением.

