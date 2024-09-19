Пермь вспоминает жертв трагедии в ПГНИУ: хронология атаки Бекмансурова на университет

Со дня теракта в Пермском госуниверситете исполнилось три года

20 сентября 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Со дня трагедии, развернувшейся на территории кампуса ПГНИУ, прошло три года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Три года назад, 20 сентября 2021 года, в Пермском государственном университете (ПГНИУ) случилась чудовищная трагедия: вооруженный человек прошел на территорию вуза и начал расстреливать людей, которые находились в кампусе. Нападавшим оказался тогдашний студент Тимур Бекмансуров. Преступнику удалось убить и ранить нескольких человек, прежде чем прибывший на место трагедии сотрудник ДПС Константин Калинин обезвредил нападавшего. Как разворачивались события в тот день — в материале URA.RU. Трагедия разыгралась на территории Пермского госуниверситета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стрелять Бекмансуров начал еще до того, как прошел на территорию кампуса — дробью от охотничьего ружья, из которого открыл огонь нападавший, были ранены несколько человек и повреждены автомобили. Находившиеся в этот момент на территории ПГНИУ и за его пределами люди не поняли, что произошло. Некоторые из них приняли выстрелы за взрывы петард, другие — за соревнования. После этого студент без труда прошел в ПГНИУ, стреляя в тех, кто в это время находился на КПП. Администратор Пермского госуниверситета Дмитрий Булдаков вспоминал, что услышал несколько выстрелов и увидел, как внутрь кампуса в панике начали забегать люди. За несколько минут преступник успел убить шесть человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU «На КПП я увидел вспышку выстрела, посыпались стекла, я пригнулся, схватил свой телефон и выбежал на территорию университета. Какое-то время я удалялся, он [нападавший] шел за мной, направил в мою сторону оружие. Я отпрыгнул в кусты, раздались выстрелы. Я пробежал сквозь кусты к химическому корпусу, увидев людей, сказал им, чтобы они заходили внутрь корпуса, поскольку стреляют», — рассказывал в суде Булдаков. После этого Бекмансуров направился в сторону восьмого корпуса ПГНИУ, расположенному в нескольких метрах от КПП. Услышав выстрелы, студенты начали в панике выпрыгивать из окон аудитории. Некоторые из них помогали тем, кто ранен, даже несмотря на то, что были ранены сами. Сам Бекмансуров был тяжело ранен во время задержания Фото: Анфалов Максим © URA.RU Первыми на месте атаки оказались сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров. Именно Калинин с помощью табельного оружия обезвредил нападавшего. Всего за несколько минут преступник успел убить шестерых и ранить несколько десятков человек. Сам Бекмансуров, в которого несколько раз выстрелил сотрудник ДПС Калинин, в тот же день был прооперирован. Впоследствии напавший на вуз студент перенес еще несколько сложнейших операций, включая ампутацию ноги. Судебный процесс над Бекмансуровым начался спустя почти год после атаки на ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Судебный процесс над Бекмансуровым начался спустя почти год после атаки на ПГНИУ. Пермский краевой суд, где рассматривалось дело, принял решение сделать процесс открытым для СМИ. В конце 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Все попытки преступника обжаловать приговор оказались безуспешными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три года назад, 20 сентября 2021 года, в Пермском государственном университете (ПГНИУ) случилась чудовищная трагедия: вооруженный человек прошел на территорию вуза и начал расстреливать людей, которые находились в кампусе. Нападавшим оказался тогдашний студент Тимур Бекмансуров. Преступнику удалось убить и ранить нескольких человек, прежде чем прибывший на место трагедии сотрудник ДПС Константин Калинин обезвредил нападавшего. Как разворачивались события в тот день — в материале URA.RU. Стрелять Бекмансуров начал еще до того, как прошел на территорию кампуса — дробью от охотничьего ружья, из которого открыл огонь нападавший, были ранены несколько человек и повреждены автомобили. Находившиеся в этот момент на территории ПГНИУ и за его пределами люди не поняли, что произошло. Некоторые из них приняли выстрелы за взрывы петард, другие — за соревнования. После этого студент без труда прошел в ПГНИУ, стреляя в тех, кто в это время находился на КПП. Администратор Пермского госуниверситета Дмитрий Булдаков вспоминал, что услышал несколько выстрелов и увидел, как внутрь кампуса в панике начали забегать люди. «На КПП я увидел вспышку выстрела, посыпались стекла, я пригнулся, схватил свой телефон и выбежал на территорию университета. Какое-то время я удалялся, он [нападавший] шел за мной, направил в мою сторону оружие. Я отпрыгнул в кусты, раздались выстрелы. Я пробежал сквозь кусты к химическому корпусу, увидев людей, сказал им, чтобы они заходили внутрь корпуса, поскольку стреляют», — рассказывал в суде Булдаков. После этого Бекмансуров направился в сторону восьмого корпуса ПГНИУ, расположенному в нескольких метрах от КПП. Услышав выстрелы, студенты начали в панике выпрыгивать из окон аудитории. Некоторые из них помогали тем, кто ранен, даже несмотря на то, что были ранены сами. Первыми на месте атаки оказались сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров. Именно Калинин с помощью табельного оружия обезвредил нападавшего. Всего за несколько минут преступник успел убить шестерых и ранить несколько десятков человек. Сам Бекмансуров, в которого несколько раз выстрелил сотрудник ДПС Калинин, в тот же день был прооперирован. Впоследствии напавший на вуз студент перенес еще несколько сложнейших операций, включая ампутацию ноги. Судебный процесс над Бекмансуровым начался спустя почти год после атаки на ПГНИУ. Пермский краевой суд, где рассматривалось дело, принял решение сделать процесс открытым для СМИ. В конце 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. Все попытки преступника обжаловать приговор оказались безуспешными.