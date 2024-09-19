Сотрудник Wildberries показал эксклюзивное видео из офиса после перестрелки

Один из сотрудников маркетплейса Wildberries побывал в офисе компании в московском бизнес-центре «Искра-парк» 18 сентября после того, как там произошла перестрелка. Мужчина заснял место происшествия на видео и прислал в редакцию URA.RU.
«Судя по диванам, тут было прямо как в триллерах, боевиках», — рассказал мужчина на видео. Он сообщил корреспонденту агентства, что приехал в офис компании для решения рабочих вопросов. О перестрелке мужчина не знал. Его удивило большое количество полиции рядом со зданием. В офис он прошел без препятствий, хотя в бизнес-центр никого не пускали и офисы в нем не работали.
Ранее стало известно, что 18 сентября в офисе Wildberries произошел конфликт, который закончился стрельбой. По информации пресс-службы маркетплейса, сооснователь компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в здание. Сам он это отрицает. В результате стрельбы погибли два человека. Татьяна Бакальчук заявила, что это была попытка рейдерского захвата компании. В четверг, 19 сентября, Владислава Бакальчука задержали. Ему предъявили обвинения в убийстве, самоуправстве и покушении на правоохранителей.
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