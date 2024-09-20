Ситуация в Курской области чрезвычайная, Крым — не предмет торга: о чем рассказал Песков журналистам

Песков: чрезвычайную ситуацию в Курской области исправят в установленные сроки

20 сентября 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть предметом обсуждения или передачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная, однако российские силы ведут операции по восстановлению контроля над этими территориями и ситуация будет исправлена в установленные сроки. Кроме того, Песков высказался о передаче Крыма под мандат ООН. По его словам, российский полуостров не является предметом торга. О чем говорил пресс-секретарь во время конференц-колла — в материале URA.RU. Песков о передаче Крыма под мандат ООН Пресс-секретарь президента России категорически отверг предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН. Песков назвал эту идею абсурдной, подчеркнув, что российские территории не могут быть предметом обсуждения или передачи. Предложение о передаче Крыма под мандат ООН было выдвинуто Сикорским с целью проведения «честного референдума» о статусе полуострова через 20 лет. Песков о взрывах в Ливане Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы займутся расследованием взрывов в Ливане. Эта работа будет выполнена в рамках их обычной деятельности, без предварительных обсуждений. Песков также подчеркнул, что Россия не вела диалог с региональными игроками по поводу случившегося и не располагает информацией о возможной причастности США к инциденту. На данный момент контакты Москвы с ближневосточными странами после взрывов мобильных устройств в Ливане не осуществлялись. Песков о закупке Lada Aura для чиновников Кремль рассмотрит новый автомобиль Lada Aura в качестве потенциального транспортного средства для государственных служащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что соответствующая оценка будет проведена управлением делами президента. Президент РФ Владимир Путин уже имел возможность оценить автомобиль Lada Aura, проехав на нем во время открытия последнего участка автомобильной дороги М11. Песков о подконтрольных ВСУ районах Курской области Пресс-секретарь прокомментировал ситуацию в районах Курской области, находящихся под контролем украинских боевиков, охарактеризовав ее как чрезвычайную. Он заверил, что текущее положение будет исправлено в установленные сроки. На данный момент подробности о конкретных мерах, которые будут предприняты для решения сложившейся ситуации, не раскрываются. Песков о снижении уровня рождаемости в России Песков подчеркнул серьезность демографической проблемы для России. Он указал на необходимость увеличения рождаемости как одного из главных государственных приоритетов. Пресс-секретарь выразил мнение о необходимости устранения препятствий для повышения рождаемости в стране, в контексте обсуждения возможного запрета движения «чайлдфри». «И все, что мешает этому [рождаемости], конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заявил Песков. Песков о Российской энергетической неделе Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на предстоящем международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2024», подтвердил Дмитрий Песков. Форум «Российская энергетическая неделя — 2024» пройдет в Москве, в выставочном комплексе «Манеж», с 26 по 28 сентября. Песков также сообщил, что в рамках Международного форума ожидается участие зарубежных гостей. Песков о помощи регионов военным в зоне СВО Президент России Владимир Путин положительно оценивает помощь, оказываемую российскими регионами подразделениям ВС РФ в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь. Песков подчеркнул, что напряженная работа ведется круглосуточно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация в районах Курской области, находящихся под контролем ВСУ, чрезвычайная, однако российские силы ведут операции по восстановлению контроля над этими территориями и ситуация будет исправлена в установленные сроки. Кроме того, Песков высказался о передаче Крыма под мандат ООН. По его словам, российский полуостров не является предметом торга. О чем говорил пресс-секретарь во время конференц-колла — в материале URA.RU. Пресс-секретарь президента России категорически отверг предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН. Песков назвал эту идею абсурдной, подчеркнув, что российские территории не могут быть предметом обсуждения или передачи. Предложение о передаче Крыма под мандат ООН было выдвинуто Сикорским с целью проведения «честного референдума» о статусе полуострова через 20 лет. Дмитрий Песков сообщил, что российские спецслужбы займутся расследованием взрывов в Ливане. Эта работа будет выполнена в рамках их обычной деятельности, без предварительных обсуждений. Песков также подчеркнул, что Россия не вела диалог с региональными игроками по поводу случившегося и не располагает информацией о возможной причастности США к инциденту. На данный момент контакты Москвы с ближневосточными странами после взрывов мобильных устройств в Ливане не осуществлялись. Кремль рассмотрит новый автомобиль Lada Aura в качестве потенциального транспортного средства для государственных служащих, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что соответствующая оценка будет проведена управлением делами президента. Президент РФ Владимир Путин уже имел возможность оценить автомобиль Lada Aura, проехав на нем во время открытия последнего участка автомобильной дороги М11. Пресс-секретарь прокомментировал ситуацию в районах Курской области, находящихся под контролем украинских боевиков, охарактеризовав ее как чрезвычайную. Он заверил, что текущее положение будет исправлено в установленные сроки. На данный момент подробности о конкретных мерах, которые будут предприняты для решения сложившейся ситуации, не раскрываются. Песков подчеркнул серьезность демографической проблемы для России. Он указал на необходимость увеличения рождаемости как одного из главных государственных приоритетов. Пресс-секретарь выразил мнение о необходимости устранения препятствий для повышения рождаемости в стране, в контексте обсуждения возможного запрета движения «чайлдфри». «И все, что мешает этому [рождаемости], конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заявил Песков. Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на предстоящем международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2024», подтвердил Дмитрий Песков. Форум «Российская энергетическая неделя — 2024» пройдет в Москве, в выставочном комплексе «Манеж», с 26 по 28 сентября. Песков также сообщил, что в рамках Международного форума ожидается участие зарубежных гостей. Президент России Владимир Путин положительно оценивает помощь, оказываемую российскими регионами подразделениям ВС РФ в зоне спецоперации, заявил пресс-секретарь. Песков подчеркнул, что напряженная работа ведется круглосуточно.